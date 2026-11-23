Gazze’nin mezar taşına 'Yeni Bir Şey Olmadı' yazdı

Gazeteci, yazar ve televizyon programcısı Esra Elönü, Gazze’de yaşanan insanlık dramını bu kez şiirleriyle anlattı. Gazze’deki çocukların, annelerin ve geride kalanların hikâyelerini mısralara döktüğü ”Yeni Bir Şey Olmadı” kitabıyla ilgili konuşan Elönü, “Acıyanı çok, okuyanı az kimsesiz bir mezar taşı gibi kaldıysa Gazze, o taşa ‘Yeni Bir Şey Olmadı’ yazdım” diyor.