İmza etkinlikleri, söyleşi ve konferansların yapılacağı, 100'ü aşkın yayınevi ve 250'den fazla yazarın katıldığı fuarın bu yılki onur konuğu eski Diyanet İşleri Başkanı, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Görmez oldu. Açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, kitabın kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasındaki önemine dikkat çekti. Fuarın onur konuğu Prof. Dr. Mehmet Görmez ise etkinliğin "en büyük onur konuğu"nun, gençler ve çocuklar olacağını belirtti. Ümraniye Santral Etkinlik Alanı'nda 10.00 ile 20.00 saatlerinde misafirlerini ağırlayacak fuar, 29 Kasım'a kadar açık olacak.
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