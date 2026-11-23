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Kısadan Hisse Sanat Derneği tarafından "Başka bi' festival" mottosuyla bu yıl 11'incisi düzenlenen festivalin açılış törenine festival ekibi, jüri üyeleri, sinema sektörü temsilcileri ve sinemaseverler katıldı. Festival kapsamında kısa film gösterimlerinin yanı sıra atölye, ustalık sınıfı, söyleşi ve özel gösterimler gerçekleştirilecek. Festivalin açılışında, Kısa'dan Hisse Sanat Çatısı altında düzenlenen kısa film atölyelerinde hazırlanan eserler ilk kez izleyiciyle buluştu. Genç sinemacıların çalışmalarından "Işıkla Karanlık Arasında: Lütfi Ömer Akad" belgeseli ile "Dana Dili" adlı kurmaca filmin özel gösterimi yapıldı.

USTALARIN KISALARI İZLENECEK

Festival kapsamında bu yıl 53 kısa filmin yanı sıra erişilebilir özel gösterimler, Filistin özel seçkisi ve ilk kez düzenlenecek "Ustaların Kısası" seçkisi sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Programda ayrıca yönetmen Reis Çelik'in katılımıyla "Yönetmenlik" başlıklı ustalık sınıfı, oyuncu Serhan Süsler'in gerçekleştireceği oyunculuk atölyesi, "Yönetmenin Dünyası", "Belgeselcilik" ve "Dijital Platformlar ve Sinema" başlıklı söyleşiler yer alacak.

Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde 26 Kasım'da "Ustalarla Gençler Bir Arada" başlıklı "Tek Plan Masa" buluşması gerçekleştirilecek. 27 Kasım'da ise "Yönetmenime Mektup" söyleşisi ve Lütfi Ömer Akad'ın "Göç Üçlemesi" üzerine film okuması yapılacak.

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