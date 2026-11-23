Gazeteci, yazar ve televizyon programcısı Esra Elönü, Gazze’de yaşanan insanlık dramını bu kez şiirleriyle anlattı. Muhit Kitap etiketiyle yayımlanan “Yeni Bir Şey Olmadı” adlı eserinde Gazze’deki çocukların, annelerin ve geride kalanların hikâyelerine yer veren Elönü, şiiri yaşanan acıları kayda geçirme ve unutturmama çabası olarak görüyor. Kitabın adına ilişkin Yeni Şafak’a konuşan Elönü, “Acıyanı çok, okuyanı az kimsesiz bir mezar taşı gibi kaldıysa Gazze, o taşa ‘Yeni Bir Şey Olmadı’ yazdım” diyor.

Savaşın gölgesinde büyüyen çocukların, evlatlarını kaybeden annelerin ve hayatta kalma mücadelesi veren insanların hikâyelerini anlatan kitap, yalnızca Gazze’ye değil, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan benzer acılara da odaklanıyor. Ege kıyısına cansız bedeni vuran Aylan bebek, İdlib’de göç yolunda hayatını kaybeden iki buçuk yaşındaki kız çocuğu, Sednaya zindanı ve Suriye’de bir gecede evlatlarını kaybeden annelerin acısı da şiirlerde karşılık buluyor.

GAZZE’Yİ TERK ETMEYEN KUŞLARA

Kitabın isminin yaşananların tekrarına ve dünyanın değişmeyen tavrına işaret ettiğini belirten Elönü, Gazze’de çocukların ölümünün sıradanlaştırılmasına dikkat çekiyor. Elönü, “Ne biz yeni izliyoruz ne de bu seyirlik sefilliğimize yenilmiş katliam yeni. Benimki, kanatları olmasına rağmen Gazze’yi terk etmeyen kuşlara bir kul mahcubiyeti. ‘Ölümün tanımadığımız hiçbir yüzü kalmadı’ diyen yeryüzünün en şerefli insanlarına daha önce hiç tanımadıkları bir sesle seslenmek, bir cümleye sarmak borcumuz” ifadelerini kullanıyor.

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HABER ŞAHİTLİĞİ ŞİİR ŞEHADETİ ANLATIR

Gazze’yi şiirle anlatmakla haber yapmak arasındaki farkı da değerlendiren Elönü, şiirin haberin bıraktığı yerden başladığını düşünüyor. “Şiir haberden sonra yazılır. Haber şahit olanları yazar, şiir şehadeti anlatır. Haber bir işaret fişeğidir; ‘Bakın burada ölüyorlar’ demenin işareti. Şiir yazma gayretimin sebebi acıyı kayıtta tutmak” diyen Elönü, şiirlerinde edebî bir gösterişten ziyade yaşananların ağırlığını anlatacak kelimelerin peşinde olduğunu vurguluyor.

UNUTMAK ZEHİRLİDİR

Gazze görüntülerinin zamanla kanıksanması ve acıların gündemden düşmesi tehlikesine de dikkat çeken Elönü, unutmanın yaşanan zulmün görünmez hâle gelmesine hizmet ettiğini söylüyor. “İsrail’e katliam konforu kazandırmak isteyenlerin unutturmak ilacına ihtiyacı var. Lakin bu Müslümanlar için zehirdir. Unutmak zehirlidir” diyen Elönü, Gazze’deki insanların mücadelesini hatırda tutmanın da bir sorumluluk olduğunu belirtiyor.

Gazze’de yaşananların “savaş” kavramıyla tanımlanmasına da itiraz eden Elönü, “Burada bir savaş yok. Bu ayrım çok önemli. Savaş meşru bir şiddettir. Kim savaşıyor? Yağmura ağzını açan çocuklar mı, korkudan kalp krizi geçiren beş yaşındaki bedenler mi?” sözleriyle yaşananların karşısında sessiz kalınmasını sorguluyor.

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YOK OLMANIN VAR ETTİĞİ GÜÇ

Kitapta annesini kaybeden çocukların dünyasına da geniş yer ayıran Elönü, “Yeterince anlattım, hiçbir anne kalmadı” dizesinin ardındaki duyguyu ise şöyle açıklıyor: “Artık bir sonla yaşıyor Gazze. Sona yaklaşıyor demiyorum, sonla yaşıyor. Çadırda annesinin öldüğünü bile bile onu direniş mücadelesinden çıkarmıyor. Yok olmanın var ettiği bir gücü çocuktan dinletmek istedim.“

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