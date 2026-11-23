ENKA Oditoryumu’nda 01 Aralık’ta perdeye yansıyacak ilk yapım “The Audience”, Kraliçe II. Elizabeth’in 60 yıllık hükümdarlığı boyunca 12 başbakanıyla gerçekleştirdiği haftalık özel görüşmeleri konu alıyor. Winston Churchill’den Margaret Thatcher’a ve David Cameron’a kadar uzanan bu görüşmelerde Kraliçe, başbakanlarına hem kamusal hem de kişisel meselelerde danışmanlık yapıyor. 15 Aralık’ta ise Breaking Bad ile tanınan Bryan Cranston’un kadrosunda yer aldığı “All My Sons (Hepsi Oğlumdu)” tiyatroseverlerle buluşacak. Arthur Miller’ın klasik metnini güçlü bir oyuncu kadrosuyla beyaz perdeye taşıyan eser, Amerikan rüyasının kalbinde bir aileyi konu alıyor.
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