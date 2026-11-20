Küratörlüğünü Prof. Dr. Gül İrepoğlu’nun üstlendiği sergide, İbrahim Çallı, Nuri İyem ve Şeref Akdik gibi Türk resminin usta isimlerinin eserleri yer alıyor. Sergiye yer yer edebî metinler de eşlik ediyor.

Yemek, yalnızca sofralarımızın değil, sanatın da vazgeçilmez konularından biri. Kimi zaman bir ressamın fırçasında meyve dolu bir tabağa, kimi zaman kalabalık bir pazar yerine, kimi zaman da kahvehanede geçen sıradan bir güne dönüşüyor. Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan hazırlanan “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler” sergisi, işte bu tanıdık manzaralara sanatın gözünden bakma fırsatı sunuyor.

İstanbul ve Ankara'nın ardından Antalya'ya taşınan sergi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı bünyesindeki Antalya Kültür Sanat'ta (AKS) ziyarete açıldı. Küratörlüğünü Prof. Dr. Gül İrepoğlu'nun üstlendiği sergide, Türk resim sanatının farklı dönemlerinden 53 eser bir araya geliyor.

Pazar yerleri, meyve tabakları ve kahvehaneler

Toprağın bereketinden denizin sunduklarına uzanan sergi, ziyaretçilerini resimler eşliğinde bir lezzet yolculuğuna çıkarıyor. Bağ ve bahçe manzaraları, rengârenk meyveler, çiçekli natürmortlar, sokak satıcıları, balıklar, mutfak hazırlıkları ve lokanta sahneleri bu yolculuğun duraklarını oluşturuyor. Ayrıca resimlere baktığınızda eski İstanbul'un kültürünü de göreceksiniz.

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Selahattin Teoman, İbrahim Çallı, Mübeccel Siber, Saime Belir, Vecih Bereketoğlu, Nuri İyem ve Şeref Akdik gibi sanatçıların eserleri, yemek kültürümüzün yalnızca damak tadından ibaret olmadığını da hatırlatıyor. Çünkü bir pazar yeri, bir kahvehane ya da birlikte kurulan bir sofra, aynı zamanda yaşadığımız dönemin ve toplumsal hafızamızın da izlerini taşıyor. Sergide resimlere yer yer edebî metinler de eşlik ediyor.

Sanatla gündelik hayat aynı sofrada

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, koleksiyondaki eserlerin farklı şehirlerde sanatseverlerle buluşmasını önemsediklerini belirterek Antalya'daki ziyaretçilerin de bu seçkiyi görmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti. Sözen, serginin ilhamını topraktan ve denizden aldığını vurguladı.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Berkay Bahar ise yemek kültürünün alışkanlıklarımızı, geleneklerimizi ve ortak hafızamızı taşıyan önemli bir miras olduğuna dikkat çekti. Bahar, serginin ziyaretçilerin çok iyi bildikleri bir konuya farklı bir gözle bakmalarını sağlayacağına inandığını söyledi.

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130 binden fazla kişi gezdi

İlk olarak Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde sanatseverlerle buluşan sergi, İstanbul'da 70 bin ziyaretçiyi ağırladı. Ardından Ankara'daki İktisadi Bağımsızlık Müzesi Sanat Galerisi'ne taşınan seçkiyi 60 binden fazla kişi gezdi.

Şimdi sıra Antalya'da. “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler” sergisi, 10 Ocak'a kadar pazartesi günleri hariç her gün Antalya Kültür Sanat'ın üçüncü ve dördüncü katlarında ziyaret edilebilecek.

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