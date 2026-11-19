Programın merkezindeki 6.600 metrekarelik COPArt Hub, geleneksel sanatlar, klasik Türk resmi, modern ve çağdaş sanat, Filistin seçkisi ve dijital sanat bölümlerine ev sahipliği yapıyor. COPArt’ın kapanış günü olan yarın saat 13.15’te düzenlenecek panel, projenin ilk fikirden uluslararası bir sanat programına dönüşme sürecini ele alacak. Projeyi geliştiren ekip, “Hâlâ Mümkün” temasının nasıl şekillendiğini, farklı disiplinlerin aynı programda nasıl buluştuğunu ve küratöryel kararların uygulamaya nasıl yansıdığını kendi deneyimleri üzerinden anlatacak.

FİLİSTİN SEÇKİSİNDE TOPRAK, SÜRGÜN VE HAFIZA

COPArt’ın Samed Karagöz Koleksiyonu’ndan gelen eserleri bir araya getiren Filistin seçkisinde Sliman Mansour’un Ben Yıkılmayacağım, Nabil Anani’nin Filistin’in Simgesi, Wadei Khaled’in Gazze, Issam Al-Haj Ibrahim’in Kefiyemi Böyle Görüyorum ve Maisara Baroud’un Hâlâ Yaşıyorum No: 9 adlı çalışmaları yer alıyor. Toprağa bağlılık, aidiyet ve yaşamı sürdürme deneyimi, farklı kuşaklardan sanatçıların bakışıyla ele alınıyor.

Seçkide A. Yusuf Aygeç’in Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler dizisinden çizimler de bulunuyor.

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