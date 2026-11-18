Yapı Kredi Yayınları (YKY) editörü İshak Reyna’nın katılacağı etkinlik, 20 Kasım saat 18.30’da Yapı Kredi Kültür Sanat Loca’da yapılacak. Etkinlikte, Yapı Kredi’nin yayıncılık faaliyetlerinin tarihsel gelişimi, kültür ve sanat hayatına katkıları ile yayıncılık anlayışını şekillendiren değerler ele alınacak. Yayıncılık faaliyetleri kapsamında “Doğan Kardeş” markasıyla ilk kitabın yayımlanmasının 80’inci, Yapı Kredi Yayınları markasının ise 35’inci yılı kutlanıyor. Dergiler dahil 7 bine yaklaşan başlığa ulaşan yayın kataloğuyla faaliyetlerini sürdüren YKY’nin editörü İshak Reyna, etkinlikte yayıncılık serüveninin önemli dönüm noktalarını ve editoryal yaklaşımını anlatacak.
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