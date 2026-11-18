Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Mesnevî’sine ait bugüne kadar yayınlanmamış bir çalışma, yıllar sonra okuyucuyla buluştu. Mevlevîliğin yakın dönem önemli isimlerinden Midhat Bahârî Beytur’un Mesnevî-i Şerîf’in birinci cildinden 747 beytin tercüme ve şerhini yaptığı el yazması defter, Sertarik Mesnevihan Şefik Can Dede’nin arşivinde gün yüzüne çıkarılmayı bekliyordu. 2021 yılında Şefik Can Dede’nin arşivinin düzenlenmesi sırasında karşılaşılan defter, yapılan incelemelerin ardından Hayat Nur Artıran tarafından yayıma hazırlandı. Timaş Yayın Grubu bünyesindeki Sufi Kitap tarafından yayımlanan eser, böylece ilk kez okurların istifadesine sunuldu.

YAKLAŞIK 70 YIL GÖZLERDEN UZAK KALDI

Kitabın takdim bölümünde eserin ortaya çıkış hikâyesine ilişkin dikkat çekici ayrıntılar yer alıyor. Hayat Nur Artıran’ın aktardığına göre Midhat Bahârî Beytur, Mesnevî tercüme ve şerhine 6 Temmuz 1957 tarihinde başlamıştı. Ömrünün son döneminde kaleme aldığı çalışma, yalnızca 747 beytin tercüme ve şerhini içeriyordu. Yaklaşık on yıllık bir süreçte tamamlanamayan eser, uzun süre gün yüzüne çıkmadı.

Şefik Can Dede’nin arşivinde titizlikle muhafaza edilen defterin varlığı, daha önce bazı akademisyenler tarafından da araştırıldı. Midhat Bahârî’nin Mesnevî tercümesi bulunup bulunmadığına ilişkin sorular yöneltilmiş ancak böyle bir defterin varlığına dair bilgiye ulaşılamamıştı. Artıran, 2021 yılında arşiv düzenlemesi sırasında karşılarına çıkan defterin kendilerini büyük bir heyecana sürüklediğini belirtiyor.

Reklam Reklam

DEFTERİN ASLI DA KİTAPTA YER ALIYOR

Hayat Nur Artıran, eseri yayına hazırlarken yalnızca metni aktarmakla yetinmedi. Midhat Bahârî’nin beyitleri kendi başlıkları altında numaralandırmadan kaleme alması nedeniyle metin, okuyucunun kolaylıkla takip edebilmesi için yeniden düzenlendi ve beyitler 1’den 747’ye kadar numaralandırıldı. Bu çalışma sırasında Tâhirü’l-Mevlevî, Ahmed Avni Konuk, Veled İzbudak, Abdülbâki Gölpınarlı ve Âmil Çelebioğlu’nun Mesnevî tercüme ve şerhlerinden de yararlanılarak beyitlerin doğru sıralanmasına dikkat edildi.

Eserdeki dipnotlar da titizlikle ele alındı. Midhat Bahârî’nin kendi notlarıyla yayıma hazırlayan tarafından açıklama amacıyla eklenen notların birbirinden ayrılması sağlandı. Ayrıca Şefik Can Dede’nin kütüphanesinde muhafaza edilen ve neşre esas teşkil eden defterin orijinal sayfa görüntüleri de kitabın sonuna eklendi. Böylece okuyucu, yalnızca basılı metni değil, yaklaşık yetmiş yıl önce kaleme alınmış el yazmasını da görme imkânı buluyor.

Şefik Can Dede’nin arşivinden çıkarak ilk kez yayımlanan bu defter, Mevlânâ’nın Mesnevî’sine duyulan muhabbetin yanı sıra Mevlevî kültürünün yakın dönemine ait önemli bir yazılı mirası da yeniden gündeme taşıyor.

Reklam Reklam

MEVLÂNÂ’NIN SÖZÜNÜN ÖNÜNE GEÇMEYEN ŞERH

Şerhinde kendi sözünü Mevlânâ’nın sözünün önüne geçirmemeye özen gösteren Beytur, beyitlerin geniş anlam dünyasını ve okuyucuda uyandırdığı manevi tesiri korumak amacıyla yalnızca gerekli gördüğü yerlerde açıklama yapıyor. Kısa tuttuğu şerhiyle okuyucuyu doğrudan Mevlânâ’nın beyitleriyle baş başa bırakıyor.

Hayat

Türkiye Kültür Yolu Festivali 34 milyon insana dokundu

Hayat

Emekli olduktan sonra bu işe başladı: Yaptığı ürünler yoğun ilgi görüyor

Hayat

'Osmanlı’dan Günümüze Hâlidîlik: Tarih, Toplum ve Kültür Sempozyumu' gerçekleştirildi: 35 tebliğ sunuldu