Moderatör Birol Güven idaresindeki söyleşide Şoray, Yeşilçam’ı “yokluklar içinde mucizeler yaratan bir sanat dalı” olarak tanımladı. Şoray, yokluğun setlerde yaratıcılığı doğurduğunu söyleyerek,

Tarık Akan ile başrolünü paylaştığı “Baraj” filminde yaşadığı bir anıyı paylaştı: “Filmde pembe elbise giymiştim. Pembe küpelerim vardı. Sahneler devamlı olunca ertesi gün aynı kıyafetle devam ediliyor. Ertesi gün yardımcım küpeyi kaybetmiş. Elbisemin eteğinden kumaş kestiler. Tel yaptılar. Tele onu geçirdiler. Ondan sonra nasıl yaptılarsa onu kulağıma küpe yaptılar. Yani böyle mucizeler yaratırdık setlerde.”

KARAVANIMIZ YOKTU

Yeşilçam’da hiç karavanlarının olmadığını anlatan Şoray, kostüm değiştirmek için arabaların içinde giyindiklerini, bazen de vatandaşların evlerine misafir olduklarını aktardı.

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Çevirdiği 220 filmdeki tüm kostümlerin kendisine ait olduğunu belirten Şoray, o dönemki sistemi şöyle anlattı: “Her filmde mutlaka 18 tane kostüm olur. Geceliği, sabahlığı, sokak kıyafeti, kokteyl kıyafeti... O liste bize verilir ve biz o listedeki bütün kıyafetleri almak zorundaydık. Terziye git, kostümleri diktir, ayakkabısı, çantası, kolyesi, küpesi, her şeyiyle biz ilgileniyorduk. Bütün filmlerde aldığımız ücretin yarısını kostüme veriyorduk. Bir filmde giyilen kostümü başka bir filmde giyemezdik. Seyirci bunu hemen fark ederdi.”

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