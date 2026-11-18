Harry Potter filmlerinin hafızalara kazınan müziklerinden ilham alan “Harry’s Magic Symphony”, UConcert organizasyonuyla aralık ayında Bursa, Ankara ve Trabzon’da müzikseverlerle buluşacak. Fantastik sinema dünyasının sevilen melodilerini senfonik müzikle bir araya getiren konser, 25 Aralık’ta Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde, 27 Aralık’ta Ankara MEB Şura Salonu’nda ve 30 Aralık’ta Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Harry Potter evreninin büyülü atmosferinden ilham alan konser programında, film serisiyle özdeşleşen melodiler senfonik orkestranın yorumuyla beğeniye sunulacak.
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