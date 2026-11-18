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Türk hikâyeciliğinin usta isimlerinden Mustafa Kutlu’nun eserleri yeni projelerle gelecek kuşaklara aktarılacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul’da evinde ziyaret ettiği Kutlu için özel bir kitap yayımlanacağını ve yazarın “İp” adlı eserinin tiyatro sahnesinde izleyiciyle buluşturulacağını açıkladı.

Özel kitap hazırlanacak, “İp” sahnelenecek

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ersoy, Prof. Dr. Fatih Andı’nın editörlüğünde Mustafa Kutlu’ya özel bir kitap hazırlanacağını duyurdu.

Kutlu’nun “İp” adlı eserinin de Bakanlığa bağlı tiyatrolarda sahneleneceğini belirten Ersoy, çalışmayla yazarın edebiyat mirasının daha geniş kitlelere ulaştırılacağını ifade etti.

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Erzincan’da adı yaşatılacak

Mustafa Kutlu’nun adı Erzincan’da yapımı devam eden kütüphane ve kültür merkezinde de yaşatılacak. Bakan Ersoy, Anadolu’nun hikâyesini gelenekten geleceğe taşıyan edebiyat mirasını korumaya ve usta kalemleri yeni kuşaklarla buluşturmaya devam edeceklerini vurguladı.

Türk hikâyeciliğinin önemli ismi

“Uzun Hikâye”, “Beyhude Ömrüm”, “Mavi Kuş” ve “Ya Tahammül Ya Sefer” gibi eserleriyle tanınan Mustafa Kutlu, Anadolu insanının yaşamını, toplumsal değişimi ve geleneksel değerleri kendine özgü anlatımıyla edebiyata taşıdı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ile Necip Fazıl Saygı Ödülü'ne layık görülen Kutlu, eserlerinde dostluk, merhamet ve dayanışma gibi değerleri merkeze aldı.

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