Prof. Dr. Mustafa Kara/Tasavvuf Tarihçisi

Ömrünü muallim olarak tamamlayan Nurettin Topçu’nun eserlerinin ana konusu eğitimdir denebilir. Okulların mimarî şeklinden din, sanat ve felsefe derslerinin nasıl verileceği konusuna kadar eğitimin her meselesiyle yakından ilgilenen yazıları, eserleri vardır. Onun önemle üzerinde durduğu derslerden biri de tarihtir. “Tarihimiz ve tarihî şahsiyetlerimiz genç nesillere nasıl ve hangi metotla aktarılacaktır?” sorusu onu en çok meşgul eden sorulardan biridir.

Burada konuyla ilgili olarak “Nurettin Topçu’nun millî tarih anlayışı nasıldır? Selçuklu ve Osmanlı sultanlarını ve üst yöneticilerini nasıl değerlendirdi, onların hangi özelliklerini öne çıkardı?” şeklinde sorulabilecek bir soruya verdiği cevaplar krolonojik olarak (Tarih Sırasına Göre Bütün Yazıları Nurettin Topçu adlı eser yayımlanmasaydı bu krolonojik sıralamayı yapamayacaktık. Onun için Ezel Erverdi ve İsmail Kara’ya müteşekkiriz.) aktarılacaktır. Ancak hemen şunu ifade edelim: Topçu, Türk tarihinin İslâm öncesi ile pek ilgilenmediği gibi Selçuklu ve Osmanlı sultanlarının da hepsine değil birkaç tanesine hayrandır. Bunların kimler olduğu bu metinlerde açık olarak görülecektir.

PADİŞAHLIĞIN MAYASI ADALETTİR

“Anadolu köylüsü yanık yüzlü, buğday benizli, elâ gözlü, dertli bakışlıdır. Onun öz oğulları mukadderatının sahibi olsalardı o bugün böyle mi olurdu? Böyle mi olurduk? Ne yapalım ki Selanik’ten Hareket ordusuyla gelen Enver ve Niyazî’yi biz seçmedik. Osman Bey’in altı yüzyıl önce kurduğu ulu devlete, Yahudi Karasu Efendi’nin eliyle nihayet verenler bu milletin bağrından fışkırmadılar.”

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“Osman Bey’in ölüm döşeğinde iken Orhan Bey’e vasiyet ettiği rivayet edilen şu sözler de onlardaki din anlayışını açığa vurucudur:

“Senden dileğim, zulüm ve fenalığa iltifat etmemektir. Dünyayı doğrulukla şenlendirmeli ve benim ruhumu da harplere devam ederek şad eylemelisin. Şerî hükümlerin intizamla yapılması için ilim adamlarına hürmet et! Asker ve mal ile gururlanma! Padişahlığın mayası adalettir. Adâlet-i şeriyyeye aykırı şeylere heves etme…”

DEHA ZİNCİRLEMESİNİN MUTENÂ HALKASI

“Daha Osman Bey’den başlayarak, Kayıoğulları arka arkaya gürbüz dimağlar dünyaya getiriyorlardı. Kanuni’ye kadar devam edecek olan bu deha zincirlemesinde Fatih mutenâ bir halka, belki de zirve oldu. Dehanın bâriz vasıflarından en âşikâr olanı onda gözüktü. Bu vasıf erken olgunlaşma hadisesidir… Lâkin on sekiz yaşına geldiği zaman altı lisana vukufu, devrinin mühendislik kültürüne sahip ve aynı zamanda otoriter bir devlet adamı olması, resim ve edebiyat sahalarında birinde Garp’ın ilhamına, öbüründe Şark’ın aşk ve hülyasına varis bir kalbin çırpıntılarını duyuşu bütün bu ulvi tezatlar arasında, onun dehanın fecirlerini kucaklamış bir şahsiyet olarak tanıtmaya yeter delillerdir.”

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MİLLİYETÇİLİK DAVAMIZIN ASIL KAHRAMANLARI

“Bizim milliyetçiliğimizin şuuru, daha ilk istilalarla başladı. Moğollarla Haçlılara karşı Anadolu Türk Kalesinin muhafızlığını yapan Selçuklular bu şuura ilk ışığını verdikleri gibi, Anadolu’daki beylikleri birleştirerek millî birlik kurmak davasını daha başlangıcından itibaren programlaştıran Osmanoğulları da bütün şuura sahip milliyetçi büyüklerimizdir. Yıldırım Bayezid’de tamamlanacakken hain Timur tarafından darbelenen millî birliğimizi tekrar kurmaya muvaffak olan Fatih Sultan Mehmed ve Türk İslâm zincirini içinden parçalamaya çalışanları tepeleyerek kültürümüzün kaynakları olan İslamî iktidarı Oğuz çocuklarına devreden Yavuz Selim milliyetçilik davamızın asıl kahramanlarıdır. Osmanoğulları altı asırda Yunus’lar ve Sinan’lar, Fuzulî’ler ve Âkif’ler verdiler.”

“Osmanlılarda millet fikri henüz doğmamış diyenlere sorarım: Öyleyse Hüdavendigârlar, Gazi Osman’lar nedir? Bizans bir takım avare kılıçlara mı teslim olmuştur. Topkapı Sarayı’nda görülen bir tarih ve bir milletin siması değil midir?”

“Gençliğimize örnek ararken uzaklara gitmeyelim. Tarihimizin Alparslan’dan sonra yeniden kurucuları olan Osman Bey’in veya babası Ertuğrul Bey’in Anadolu toprağına geçerken misafir olarak gecelediği evde ‘Allah’ın Kitabı huzurunda yatılmaz’ diye sabaha kadar Kur’an karşısında el bağlayıp ayakta durduğunu düşünelim. Ulu Hakanımız Yavuz Sultan Selim’in Firavunlar ülkesini fethedip de vatana dönüşünde Adana civarında devlette fitne meyvası bir beyanı üzerine henüz Sadrazam yaptığı Yunus Paşa’nın kendi eliyle kellesini uçurttuktan daha birkaç dakika sonra üzerindeki kaftana çamur sıçratan İbn Kemal’in mutlak ölüm korkusu ile titreyişi karşısında söylediği sözler yüzlerce genç nesillere hürmet telkinine yeterlidir: ‘Alınız bunu tabutuma örtünüz. Zira ulemanın atının ayağından sıçrayan çamur dahi bizim için şereftir’ Türbesinde onu hâlâ içerisine bürünerek yattığı işte bu kaftandır.”

DEVLET VİTRİN EŞYASI DEĞİLDİR, İNANILIR VE YAŞATILIR

“Bize has olan devlet şeklini mi araştıracağız? Yine Nizamülmülk’ün kurduğu teşkilata, Yıldırım’ın idaresine, Kanunî’nin hukukî sistemine ve nihayet Anadolu’nun iradesinin bugün bize ilham ettiği ihtiyaçlara bakacağız. Siz mimarî’nin millî idealini mi arayacaksınız? Tarlasının kenarında secdeye varan köylünün hareketlerine bakınız.

Yere baş koyan secdenin ve duada göklere açılan ellerin manasını duymadıktan sonra Amerikan modeli diye eşya kitlelerini çekip getirmişsiniz neye yarayacak? Siz Türk çocukları isimsiz ecdadın toprak altındaki kemiklerini anıtlaştırabiliyor musunuz? Millî kültürün insanı oldunuz demektir. Yoksa aralarında hoyrat sesli sayısız otomobillerin uğuldadığı servet mahzeni apartman kaleleriniz millî kültürümüzü kurtaramayacaktır.”

“Devlet iradesinin ateşi gönüllerinde tutuşan Kayıoğlu Osman Bey’in torunları el ele verip millî devletlerinin ocağını ateşlendirirken ‘Acaba otoriteli devletten büyük fenalık, zulümler mi doğar?’ diye kuruntu yapmasınlar. Kendilerine çevrilsinler ve kendi inandıkları devleti istemesini bilsinler. Şunu da bilsinler ki devletin nazariyecisi tatbik edicisinden ayrı olamaz. Zira devlet vitrin eşyası değildir, inanılır ve yaşatılır. İnanılmadığı zaman yaşatılmaz. İnanmayanların elinde her devlet şekli zalim olur. Otokrasi ferdin zulmü, demokrasi halkın zulmü haline gelir”

“Efes’i ziyaretten önce gençlerimize Yavuz Selim’in türbesini ziyaret ettirip de beş yüzyıllık ilim aşkıyla hürmeti tanıtan dinin sevdasını anlatmak kimsenin aklına gelmiyor. Nerede böyle Allah’a yönelen ahlak müzesi vardır? Serapa abideleşen insan varlığı ile dopdolu bir tarihimiz varken devrimler yapıp da kendimizi aramaktan korkumuz, ahlakî bir gerileyiş, bir iflas değil de nedir?”

“Büyük Peygamber’in hayatından başlayarak Hz. Ömer’den geçen ve Alparslan’ın, Osman Bey’in Murad’ların, Fatih’in ve Yavuz’un ve bunlar gibi daha pek çok hükümdarların insanlık tarihine vermiş oldukları eşsiz örneklerin bilgisiyle bezenen genç ruhların İslamî yaşayışı, kaidesi ahlakı ve aşkıyla benimsemeleri beklenir.”

“Onu (devleti) Osman Bey ile Yıldırım’ın ve Yavuz Selim’in iradesinden, Erzurum Kongresi’nin azmi ile Hüseyin Avni’nin aşkından ve Mehmet Akif’in imanından çıkarmasını bilenler kuracaklardır. Devlet şeklinin önemli olmadığını, esas olan ruhun şekli meydana çıkardığını söylemek lazımdır.”

TİBET ÇÖLLERİNDEKİ RUH MİLLÎ İDEAL DİYE SUNULDU

“Bin yıllık bir tarihin eseri olan bütün değerlerin kendinde barındığı millî varlığımız bu ihanetlerle inkâr edildikten sonra Komünizmin bu vatan toprağında at oynatması kolaylaştı. Solcular hak davasına bağlandıklarını söylerken millî değerlerin düşmanlığını yaparlar. Tibet’le Taymis’ten Kurtuluş Savaşı’nın kılıçla çizdiği sınırları arasındaki millî benliğe döndüğümüz zaman, daha savaşın yorgunluğunu geçirmeden ne Bursa’da Osman Bey’in rüyasından bir belirti, ne Antakya’da Kılıçarslan’ın kahramanlığından bir ses ne de Konya’da Mevlânâ’nın ruhundan bir eser bulduk. Hepsi bunların savuşup gitmişti. Az zamanda onların yerlerini Amerikan havaları, uluslararası sermaye ve Alman arabaları doldurdu.

Asrın başında millî ideal diye Ziya Gökalp’ın Mâverâünnehir’deki Necmüddin-i Kübra’ların, Herevî’lerin ve Molla Cami’lerin ruhlarını da çiğneyip geçerek Tibet çöllerindeki ruhu Anadolu’ya aktarmak isteyen bir yurt dışı davası sunulmuştu.”

“İnsanlığımızın bin yıllık tecrübelerinden sonra Anadolu’nun millî vatan olmadığını, millet vatanının Orta Asya olduğunu söyleyen deliler, akıl hastalarının bol bulunduğu bir şehirde halâ serbest dolaşıyorlar.”