MEB’den tarihî adım: Türk Dünyası Kültür Atlası

Prof. Dr. İdris Nebi Uysal/Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın halkımıza büyük bir hedef ve ülkü olarak takdim ettiği Türkiye Yüzyılı’nın başlamasıyla birlikte ülkemizde Türk dünyasına yönelik hepsi birbirinden önemli gelişmeler yaşanıyor. 2000’li yılların başından itibaren atılan sistemli ve kararlı adımların birer meyvesi durumundaki bu güzel sonuçlarla Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda Türk Dünyası Yüzyılı olarak da anılacak. Buna inancımız tamdır.

Takip edenler hatırlayacaktır. 2025 yılının ilk aylarında AK Parti bünyesinde Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı tesis edilmişti. Türk dünyası ile ilişkileri kurumsal bir yapıya kavuşturmak, Türk Devletleri Teşkilatı ile bağları güçlendirmek ve stratejik vizyon ortaya koymak için kurulan bu birime Prof. Dr. Kürşad Zorlu başkan olarak atanmıştı. Bugün elde edilen başarılarda gerek teşkil edilen bu birimin gerekse diğer kurumların büyük payı var.

İçinde bulunduğumuz yıl, Türk Dünyası ve özellikle ülkemiz açısından önemli gelişmelere ev sahipliği yapıyor. Senenin ilk güzel haberi, kadim şehrimiz Kayseri’nin 2027 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesi oldu. Daha önce Eskişehir, Kastamonu ve Bursa illerimizi onurlandıran bu paye; Anev, Aktau ve Andican’dan sonra tekrar ülkemizdeki bir şehre verildi. 29 Ekim Perşembe günü ise Türk Devletleri Teşkilatı’nın dönem başkanlığı Türkiye’ye geçti. Aynı günlerde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız Türk Dünyası Diyalog Forumu isimli bir program organize etti. Forum’da ekonomiden sanata, enerjiden edebiyata, ulaşımdan dijitalleşmeye pek çok konu tartışıldı. Fikirden Diyaloğa, İleri temalı oturumlar, mevcut durumun değerlendirmesi ve bir vizyon belgesi olarak tarihe geçti. Sosyokültürel hayatımıza rehberlik edeceği düşünülen bu hadiseler, 2027 yılının hem Türk dünyası hem de Türkiye açısından dolu dolu geçeceğini gösteriyor.

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KÖKLERDEN GELECEĞE: BİLGE VE HAKAN’IN ZAMAN AŞAN YOLCULUĞU

Millî Eğitim Bakanlığımız (MEB), Türk Dünyası Yüzyılı için özel hazırlıklar yapan kurumlarımızın başında geliyor. Geçtiğimiz günlerde öğrenci ve öğretmenlerimize dağıtılan Türk Dünyası Kültür Atlası adlı kitap bunlardan biri. MEB Yayınları arasından çıkan bu eser, Köklerden Geleceğe: Bilge ve Hakan’ın Zamanı Aşan Yolculuğu alt başlığıyla hazırlandı. Bakanımız Sayın Prof. Dr. Yusuf Tekin’in “Altaylardan Adriyatik’e uzanan çok geniş bir sahada kadim zamanlardan beri yaşayan, var olduğu her coğrafyaya siyasi, sosyal ve kültürel açıdan mührünü vurmuş pek büyük bir ailenin, büyük Türk milletinin evlatlarıyız.” şeklindeki veciz sözüyle başlayan kitapta Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Macaristan, Kazakistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden başka Türklerin yaşadığı her bölge coğrafya, dil, kültür, tarih ve ortak miras yönüyle ele alınmış. Doğu Türkistan, Moğolistan, Saha (Yakut) Cumhuriyeti, Balkanlar ve Doğu Avrupa, Dağıstan, Ahıska, Başkurdistan, Tataristan, Hakasya, Tuva, Suriye, Irak ve İran tanıtımı gerçekleştirilen bu büyük coğrafyanın temel durakları arasında yer alıyor. Güzel memleketimiz Türkiye de ülkemizde yaşayan soydaşlarımız düşünülerek bu çalışmaya dâhil edilmiş.

Eldeki eserin yazılış gayesi, büyük Türk dünyasını sadece haritalarda görülen uzak bölgeler olmaktan çıkarıp daha anlamlı ve ulaşılabilir hâle getirmek olarak belirtilmiş. “Merhaba Genç Kâşif” selamlamasıyla başlayan bu cümlelerde gençler “Yolun açık olsun!” dilek ve duasıyla Türk dünyasını, daha anlamlı bir ifadeyle özünü keşfetmeye davet ediliyor.

TURKUAZ KİMLİK

Kitabın öncelikli hedef kitlesi lise düzeyindeki öğrenciler. Bu büyük kitleyi temsilen seçilen Bilge ve Hakan isimleri de anlam dağarcığında çok zengin mana ve çağrışımları barındırıyor. Kitapta “Sevgili Bilge ve Hakan” hitabıyla başlayan her bölüm, muhataplarını yoğun bir bilgi kümesiyle buluşturmak yerine binlerce yıllık köklerimizle kucaklaştırmayı hedefliyor. Bu sebeple eser gençleri ayrıntıya boğmadan, tadımlık denebilecek bilgi ve resimlerle bir araya getirecek şekilde düzenlenmiş. Gençlerimize haritalarla çizilmiş sınırların kalplerimizdeki bağı asla koparamayacağı Sayın Bakanımız Prof. Dr. Yusuf Tekin tarafından kesin ve açık bir dille ifade edilmiş. Kitabın dikkat çeken bir başka özelliği ise genç kâşiflere etkileşimli içeriklerle donatılmış aktif bir keşif deneyimi sunması. Öğrenciler sayfalarda yer alan karekodlar vasıtasıyla dijital kayıtlara erişebilecek, haritaları inceleyip bazı yerleri sanal ortamda gezme imkânı bulabilecek. Bu durum, aynı zamanda, yapılan okumaların ses, görüntü gibi dijital içeriklerle ete kemiğe büründürülmesi ve zenginleştirilmesi demek.

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Bu kutlu yolculuk; misafirlerine tarihe yön veren devlet ve düşünce adamlarını, bilim insanlarını, yazar ve şairler başta olmak üzere sanat erbabını, tarihî yapıları, doğal güzellikleri, kültürel motifleri, zengin mutfak kültürünü ve müzik dünyamızı tanıma imkânı veren bir şölene dönüşüyor. İstanbul’dan Bakü’ye, Halep’ten Taşkent’e, Kırım’dan Buhara’ya, Prizren’den Bişkek’e, Üsküp’ten Türkistan’a uzanan bu seyrüseferde öğrencilere Turkuaz Kimlik de sunuluyor. Sembolik olarak tasarlanan bu kimlik, sanal pasaport işlevi görmenin ötesinde Türk dünyasının gençlerini ortak dil, tarih ve kültür etrafında toplayıp geçmişten geleceğe bir köprü kurmayı hedefliyor.

DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK

Maarif tarihimizde bir ilk olma özelliği taşıyan çalışma, bize şanlı tarihimizde yaşanan benzer örnekleri de hatırlattı. Cihan padişahı Yavuz Sultan Selim başta olmak bazı devlet ve düşünce adamlarının bu uğurda büyük emek harcadığı tarih kitaplarından bildiğimiz bir durum. Yakın tarihimizde Gaspıralı İsmail Bey’in “dilde, fikirde, işte birlik” sözüyle ifadesini bulan bu mefkûre, işte elimizdeki kültür atlasıyla bir kez daha canlanıyor ve zihinlere nakşediliyor. Başta Sayın Bakanımız Prof. Dr. Yusuf Tekin olmak üzere kitabın hazırlanmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. Lise müfredatlarına eklenecek Türk Dünyası isimli dersle bu çabanın daha çok anlam kazanacağını düşünüyor, hazırlanan eserin güzelliklere vesile olmasını Mevla’dan niyaz ediyoruz.