'Osmanlı’dan Günümüze Hâlidîlik: Tarih, Toplum ve Kültür Sempozyumu' gerçekleştirildi: 35 tebliğ sunuldu
İstanbul Medeniyet Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “Osmanlı’dan Günümüze Hâlidîlik: Tarih, Toplum ve Kültür Sempozyumu”, alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Sempozyumda 5’i Arapça, 30’u Türkçe olmak üzere toplam 35 tebliğ sunuldu. Hâlidîliğin tarihî gelişimi, ilmî ve tasavvufî mirası, Osmanlı toplumundaki etkileri ve günümüze yansımaları çok yönlü olarak ele alındı.
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