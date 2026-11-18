İskenderun Belediyesi, kent genelinde sürüş güvenliğini ve ulaşım konforunu artırmak amacıyla, yol seviyesinden yüksek veya alçak kalan rögar kapakları ile yağmur suyu mazgallarında düzenleme çalışması başlattı.
Yeni nesil ekipmanlarla düzenleme yapılıyor
Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni nesil ekipmanlar kullanarak rögar kapaklarını ve mazgalları yol seviyesine getiriyor.
Yollardaki seviye farklılıklarının giderilmesi, araçların zarar görmesinin önlenmesi ve sürüş güvenliğinin artırılması çalışmalarla hedefleniyor.
İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, mevcut yolların da daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.
Dönmez, belediyecilik hizmetlerinde vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran ayrıntılara önem verdiklerini belirtti.
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