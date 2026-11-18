Küçükbaş Sürü Yöneticisi İstihdamı (Çobanlık) Desteği'nin 2026 yılı başvurularının alınmaya başlandığı bildirildi.
Destekten yararlanmak isteyen küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin, gerekli başvuru evraklarını dosya halinde hazırlayıp 5 Ocak 2027 tarihine kadar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor.
Yetkililer, başvuru süresinin dikkate alınarak evrakların belirtilen tarihe kadar eksiksiz şekilde teslim edilmesi gerektiğini belirtti.
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