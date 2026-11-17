Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Ekenler Beton Sivasspor, maç hazırlıklarını sürdürdü.
Futbolcular Aaron Appindangoye (solda) ve Kerem Atakan Kesgin de antrenmana katıldı.
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Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Ekenler Beton Sivasspor, maç hazırlıklarını sürdürdü.
Futbolcular Aaron Appindangoye (solda) ve Kerem Atakan Kesgin de antrenmana katıldı.
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