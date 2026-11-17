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U19 Milli Takımımız, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası B Ligi 2. Tur'daki son maçında Lihtenştayn'ı 11-2 mağlup etti. Karşılaşmanın yıldızı ise ikinci yarıda attığı 5 golle Thierry Karadeniz oldu.

Ay-yıldızlıların gol perdesini 21. dakikada Hasan Yakub İlçin açtı. Memaj, 29. dakikada penaltıdan ve 41. dakikada kaydettiği gollerle skora katkı sağladı.

İkinci yarıda ise Thierry Karadeniz fırtınası esti. Genç futbolcu 49, 53, 63, 68 ve 86. dakikalarda fileleri havalandırarak karşılaşmayı 5 golle tamamladı. Millilerde Utku Kurtal, Yunus Ünal, Vatan Özcan, Emin Torunoğulları ve Erk Arda Aslan da skora katkı sağlayan diğer isimler oldu.

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Bu sonuçla U19 Milli Takımımız, oynadığı üç karşılaşmayı 6 puanla tamamladı ve grubunu lider Estonya'nın arkasında ikinci sırada bitirdi.

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