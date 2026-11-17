A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'ndeki geleceği, Yunanistan-Sırbistan maçının sonucuna bağlıydı. Ay yıldızlıların play-out oynama hakkı kazanabilmesi için Sırbistan'ın deplasmanda en az 4-0 mağlup olması ya da 5 farklı yenilmesi gerekiyordu. Peki, beklenen sonuç geldi mi, millî takım B Ligi'ne mi düştü?
Yunanistan'ın Uluslar Ligi'nde Sırbistan'ı konuk etti.
Yunanistan'ın Volos kentindeki Panthessaliko Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi ekip, karşılaşmanın 69. dakikasında Giorgos Masouras'ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla A Ligi 2. Grup'taki tüm maçlarını kaybeden Sırbistan, puansız son sırada yer aldı.
Oynadığı 6 maçta 4 gol atıp kalesinde 12 gol gören Sırbistan, grubu eksi 8 averajla tamamlarken, A Milli Futbol Takımımızdan daha iyi performans gösterdiği için averaj farkıyla play-out oynama hakkı kazandı.
Ay-yıldızlılar, Fransa, Belçika ve İtalya'nın bulunduğu grupta oynadığı 6 maçta puan alamazken, 4 gol atıp 15 gol yedi. Grubu eksi 11 averajla tamamlayan ay yıldızlıların, play-out oynama hakkı kazanması için Sırbistan'ın deplasmanda 4-0 ya da 5 farklı mağlup olması gerekiyordu.
A Milliler, Çekya'nın ardından UEFA Uluslar B Ligi'ne düşen ikinci takım oldu.
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