Ay-yıldızlılar, Fransa, Belçika ve İtalya'nın bulunduğu grupta oynadığı 6 maçta puan alamazken, 4 gol atıp 15 gol yedi. Grubu eksi 11 averajla tamamlayan ay yıldızlıların, play-out oynama hakkı kazanması için Sırbistan'ın deplasmanda 4-0 ya da 5 farklı mağlup olması gerekiyordu.