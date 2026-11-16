Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü deplasmanda İstanbul Başakşehir'le karşılaşacak Arca Çorum FK, hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.
Kulüp tesislerindeki antrenmana Serdar Saatçı ile Moukoko da katıldı.
Sabah idmanında 5'e 2 rondo
Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki günün ilk antrenmanı esneme ve ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular ardından topla çalışmaya geçti, idmanı 5'e 2 rondo ile tamamladı.
İkinci antrenmanda 7'ye 7 rondo
Öğleden sonraki ikinci antrenmanda futbolcular önce ısınma hareketleri yaptı. Günün programında 6'ya 3 rondo çalışması da yer aldı; program, 7'ye 7 rondo çalışmasıyla sona erdi.
Kırmızı-siyahlılar, Başakşehir maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
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