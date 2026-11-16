FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup altıncı ve son hafta karşılaşmasında Danimarka ile Norveç'in mücadelesini yönetecek.
Danimarka, yarın Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda Norveç'i konuk edecek. Müsabaka TSİ 22.45'te başlayacak.
Yardımcı hakemler ve dördüncü hakem
Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Kadir Sağlam olacak.
VAR ve AVAR görevlileri
Müsabakada İsviçreli Fedayi San VAR, Onur Özütoprak ise AVAR olarak görev yapacak.
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