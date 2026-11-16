TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, 15'inci haftada sahasında SMS Grup Sarıyer ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Kayserispor lider Bursaspor'un 2 puan gerisinde
Ligde çıktığı 14 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Kayserispor, 30 puan topladı. Bu puanla lider Bursaspor'un 2 puan gerisinde zirve takibini sürdürüyor.
Antrenman Recep Mamur Tesisleri'nde yapıldı
İç Anadolu ekibi, bugün sabah saatlerinde Recep Mamur Tesisleri'nde teknik direktör Atila Gerin yönetiminde antrenman yaptı. Çalışmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi.
Antrenman pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda oynanan çift kale maçın ardından sona erdi.
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