Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına devam etti.
Italiano yönetiminde idman yapıldı
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetimindeki idman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde ısınma koşularıyla başladı.
Top kapma çalışmasının ardından antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sürdü.
Bireysel şut çalışmasıyla idman tamamlandı.
Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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