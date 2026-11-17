Galatasaray'ın Amedspor maçında Rafael Leao'nun golü sonrası yaptığı kutlama uzun süre gündemden düşmemişti. MHK Başkanı Anthony Taylor, tartışma çıkartan sevinçle ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.
Süper Lig'de Galatasaray'ın Amedspor karşısında aldığı galibiyetin ardından yaşanan gol sevinci, futbol kamuoyunda tartışma çıkarmıştı. Sarı-kırmızılı futbolcuların Rafael Leao'nun golünden sonraki kutlamasıyla ilgili beklenen açıklama geldi. MHK Başkanı Anthony Taylor, tartışmalı pozisyonu değerlendirerek hakemin kararına ilişkin görüşünü paylaştı.
MHK Başkanı Anthony Taylor, 6-8 Kasım tarihleri arasında oynanan Süper Lig ve 1. Lig karşılaşmalarından seçilen hakem kararlarını değerlendirdi. Gündeme gelen pozisyonlardan biri de Galatasaray'ın Amedspor'u konuk ettiği maçta yaşanan gol sevinci oldu.
ANTHONY TAYLOR'DAN SARI KART YORUMU
Karşılaşmada Rafael Leao'nun golünün ardından Galatasaraylı futbolcuların yaptığı kutlama tartışma konusu olmuştu. Jakobs'un özel hayatında kameralardan kaçmak amacıyla tişörtünü kafasına geçirdiği anı taklit eden 7 futbolcunun sarı kart görmesi gerektiği yönünde yorumlar yapılmıştı.
Anthony Taylor, yaşanan pozisyona ilişkin değerlendirmesinde kutlamayı başlatan futbolcuya sarı kart gösterilmesinin doğru bir karar olacağını ifade etti.
Taylor açıklamasında, "Galatasaraylı oyuncuların içinde olduğu bu durumda söz konusu gol sevincini başlatan oyuncuya sarı kart gösterilmesinin mantıklı bir karar olacağı sonucuna varılabilir." ifadelerini kullandı.
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