Söke 1970, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Uşakspor'a 1-0 mağlup oldu.
Bu yenilgiyle galibiyet özlemi 10 maça yükselen ve düşme hattına giren Söke 1970'te, genç orta saha oyuncusu Boran Yılmaz'ın sakatlanması da keyifleri kaçırdı.
Boran Yılmaz'a geçmiş olsun mesajı
Kırmızı-lacivertli kulüp, maçın 6'ncı dakikasında sakatlanan 18 yaşındaki futbolcuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Kulübün açıklamasında, "Sağ kolu iki yerden kırılan ve Denizli Şehir Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçiren sporcumuz Boran Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşarak sahalara dönmesini temenni ediyoruz" denildi.
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