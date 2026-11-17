3. Lig 2. Grup'ta son 6 karşılaşmada 5 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan Altay, düşme hattının kıyısına yaklaştı. Siyah-beyazlı ekip gol yollarında da büyük sıkıntıya girdi.
Son 3 müsabakada rakip fileleri sarsamayan Altay, son 5 maçta yalnızca penaltıdan 1 gol atabildi. İzmir temsilcisi bu periyotta kalesinde 12 gol gördü.
Ligde 12 maçta 8 gol
Ligde 12 maçta 8 gol atan Altay'da santrfor Onur, 3'ü penaltıdan olmak üzere 4 kez rakip fileleri sarsdı. Stoper Arif, sağ kanat Mehmet Kaymaz, orta saha oyuncusu Oktay ve sol bek Salih ise 1'er gol kaydetti.
Altay, Gaziemir SK'ya konuk olacak
Bu hafta Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Gaziemir SK'nın konuğu olacak siyah-beyazlılar, galip gelerek tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor.
Ligde 10 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Altay'ın rakibi Gaziemir ekibinin 13 puanı bulunuyor.
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