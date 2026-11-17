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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Timuçin Cuğ'un vefat ettiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden ve A Millî Takımımızın eski oyuncularından Timuçin Cuğ'un vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kariyeri Ankara Demirspor'da başladı

Cuğ, A Milli Takım ile çıktığı 1 müsabakada Ay-Yıldızlı formayı terletti. Profesyonel kariyerine, altyapısında futbola başladığı Ankara Demirspor'da adım attı.

Başkent ekibinin yanı sıra Fenerbahçe, Adanaspor ve Galata formaları giyen Cuğ, Fenerbahçe ile Süper Lig, Türkiye Süper Kupası ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı. Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktör olarak Türk futboluna hizmet verdi.

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TFF'den başsağlığı mesajı

Federasyon, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Merhum Timuçin Cuğ'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta Fenerbahçe olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz"

Cenaze namazı yarın kılınacak

Merhum Timuçin Cuğ'un naaşı, yarın, yani 17 Kasım 2026 tarihinde Karacaahmet Şakirin Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

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