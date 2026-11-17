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UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında heyecan, oynanan 10 karşılaşmayla devam etti. A, B ve C liglerinde sahne alan takımlar arasında günün en dikkat çeken sonucu Almanya ile Hollanda arasındaki mücadelede yaşandı.

A Ligi 2. Grup'ta Almanya, sahasında konuk ettiği Hollanda'yı 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Baştan sona üstün bir performans sergileyen Alman ekibine galibiyeti getiren goller; 41. dakikada Derry Scherhant, 60 ve 71. dakikalarda Florian Wirtz, 65. dakikada Nico Schlotterbeck ve 77. dakikada Brajan Gruda'dan geldi. Hollanda, tarihindeki en farklı resmi maç yenilgisini yaşadı.

Gruptaki diğer karşılaşmada Yunanistan, Sırbistan'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçların ardından 11 puana ulaşan Almanya ve Hollanda, çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. Aynı puana sahip Yunanistan ise averaj farkıyla grubu üçüncü sırada tamamladı.

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