İşte EURO 2028 Elemeleri öncesinde oluşan muhtemel torbalar:
1. TORBA
İspanya, Portekiz, Fransa, Hollanda, İngiltere, İtalya, Almanya, Danimarka, Belçika, Yunanistan, Norveç, Hırvatistan.
2. TORBA
Galler, Sırbistan, TÜRKİYE, İsviçre, İsveç, Avusturya, Macaristan, Bosna Hersek, Kuzey İrlanda, Çekya (Garantilemedi), Slovenya (Garantilemedi), Kosova (Garantilemedi).
3. TORBA
İsrail, Gürcistan, Romanya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Slovakya, Polonya, Ukrayna, İskoçya (Garantilemedi), Kuzey İrlanda (Garantilemedi), Arnavutluk (Garantilemedi), İzlanda (Garantilemedi).
4. TORBA
Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Finlandiya, Moldova, Ermenistan, Bulgaristan, Lüksemburg, Kazakistan, Letonya, San Marino, Belarus (Garantilemedi), Estonya (Garantilemedi).
5. TORBA
Malta, Azerbaycan, Litvanya, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn.
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