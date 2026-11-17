Avrupa futbolunun önemli organizasyonlarından biri olan EURO 2028'e katılabilmek için mücadele edecek Türkiye'nin muhtemel rakipleri arasında dikkat çeken ülkeler bulunuyor. Özellikle ilk torbada İspanya, Fransa, Portekiz, İngiltere, Almanya ve İtalya gibi güçlü futbol ülkelerinin yer alması, kura çekiminin önemini artırıyor.