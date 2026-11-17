NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, siber tehditlere karşı hükümetler ve sanayiyle işbirliği çağrısı yaptı.

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NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, İzmir’de düzenlenen NATO Edge 2026 etkinliğinde konuştu. Shekerinska, müttefiklerin karşı karşıya olduğu tehditlerin giderek daha ciddi ve tehlikeli hale geldiğini belirterek, savunma kabiliyetlerinin ve kritik altyapının kriz ve savaş koşullarına dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmasında İttifak’ın savunma yatırımlarına, teknolojik kabiliyetlerine ve özel sektörle işbirliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye’ye yeniden gelmek ve NATO’nun bu temmuzdaki Ankara Zirvesi’nden bu yana geçen dört ayda kaydettiği ilerlemeyi değerlendirmek gerçekten çok güzel." ifadelerini kullanan Shekerinska, kısa sürede önemli adımlar atıldığını söyledi.

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Beş müttefikin savunmaya yüzde 5 ayırması öngörülüyor

Müttefiklerin savunma yatırımlarını artırmayı sürdürdüğüne dikkati çeken Shekerinska, beş müttefikin 2026’da Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) yüzde 5’ini savunmaya ayırmasının öngörüldüğünü söyledi. Böylece hedefe takvimden dokuz yıl önce ulaşılacağı görüşünü paylaştı.

Yapay zeka destekli insansız hava araçlarından (İHA) gözetleme uçaklarına ve uzun menzilli hassas vuruş füzelerine kadar onlarca milyar dolarlık tedarik anlaşmasının açıklandığını da anlattı.

Starlift girişimi resmen başlatılıyor

Müttefiklerin ortak kabiliyetler geliştirmek için birlikte çalıştığını söyleyen Shekerinska, şöyle devam etti: "Çok uluslu Starlift girişimi gibi ortak kabiliyetler sunmak için birlikte çalıştılar. Starlift, ticari fırlatma hizmeti sağlayıcıları ve uzay limanlarından oluşan bir ağ aracılığıyla müttefiklerin kısa sürede uydu fırlatmasına yardımcı olacak."

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Shekerinska, "Bugün bu girişimi resmen başlattığımızı duyurmaktan büyük heyecan duyuyorum." dedi.

Atlantik’in her iki yakasında savunma sanayisi üretiminin artırıldığını ve büyük şirketlerin kritik sanayi kabiliyetlerini ortaklaşa geliştirdiğini söyleyen Shekerinska, Ukrayna’ya da kendisini savunması için ihtiyaç duyduğu teçhizat ve mühimmatın gönderilmeye devam edildiğini kaydetti.

Avrupalı müttefikler ve Kanada’nın artan gücünün NATO içinde daha adil bir yük paylaşımı sağladığını belirten Shekerinska, bunun İttifak’ın kabiliyetlerini ve transatlantik bağını güçlendirdiğini ifade etti.

Shekerinska’ya göre Rusya en önemli uzun vadeli tehdit

Karşı karşıya oldukları tehditlerin giderek daha ciddi ve tehlikeli hale geldiğini vurgulayan Shekerinska, 2027’ye girerken mevcut ivmenin korunması gerektiğini söyledi.

Rusya’nın müttefiklerin güvenliğine yönelik en önemli uzun vadeli tehdit olmayı sürdürdüğünü dile getiren Shekerinska’ya göre Moskova, Ukrayna şehirlerine ve kritik enerji altyapısına İHA ve füzelerle saldırarak ülkenin direncini kırmaya çalışıyor. Shekerinska, Rusya’nın kundaklama, sabotaj ve İHA ihlalleri dahil hibrit faaliyetlerle müttefikleri bölmeyi, istikrarsızlaştırmayı ve Ukrayna’ya desteği sekteye uğratmayı amaçladığını savundu.

Kötü niyetli siber aktörlerin de tehdit oluşturduğunu söyleyen Shekerinska, NATO’nun hükümetler, teknoloji şirketleri, savunma sanayisi firmaları ve diğer ortaklarla tehditleri anlamak ve ağlarını güçlendirmek için çalıştığını anlattı. Siber savunma tatbikatlarıyla sistemlerin ve yeni teknolojilerin test edildiğini, müdahale ekiplerinin eğitildiğini, savunma kabiliyetlerini geliştirmek için araştırma ve yeniliğe yatırım yapıldığını da sözlerine ekledi.

Savunma tedarik zincirinin her aşaması korunmalı

Siber saldırıların sivillere ve askeri faaliyetlerin bağlı olduğu sivil altyapıya zarar verebildiğini söyleyen Shekerinska, askeri kabiliyetlerin de dijital sistemlere dayandığına işaret etti.

Savaş uçakları, gemiler, tanklar, İHA, füze sistemleri ve uyduların bilgisayarlarla çalıştığını, birbirine bağlı sistemlerin farklı alanlardaki yüzlerce sensörden gelen verileri birleştirdiğini anlatan Shekerinska’ya göre bu teknolojiler sahadaki durumun daha iyi görülmesini, hedeflerin daha hassas bir şekilde tespit edilmesini, tehditlere daha hızlı karşılık verilmesini ve müttefiklerin birlikte çalışmasını sağlıyor. Shekerinska, aynı teknolojilerin güvenlik açıkları oluşturabildiği yorumunu yaptı.

Riskin yalnızca sistemleri devre dışı bırakmayı amaçlayan saldırılardan ibaret olmadığını söyleyen Shekerinska, uzun süreli siber operasyonlarla kritik teknolojilere gizli zayıflıklar yerleştirilebildiğini dile getirdi. Siber dayanıklılığın yalnızca savunma duvarlarını güçlendirmek anlamına gelmediğini belirten Shekerinska, sistemler kurulurken bunlara sonradan kullanılabilecek gizli erişim yollarının yerleştirilmesinin de önlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Savunma teknolojilerinin kriz ve savaş anında çalışmasını güvence altına almak için tedarik zincirinin her aşamasının korunması gerektiği de Shekerinska’nın mesajları arasındaydı.

Özel sektör stratejik ortak olarak görülüyor

Bu çalışmaların tek başına yürütülemeyeceğini söyleyen Shekerinska, şöyle konuştu:

"Hükümetlerin ve sanayinin birlikte çalışmasına, karşı karşıya olduğumuz tehditleri anlamasına ve bunlara dayanıklı teknolojiler geliştirmesine ihtiyacımız var. Üstelik yalnızca ordularımızda veya dijital hizmetlerimizde değil, faaliyetlerimizi mümkün kılan ve bunlar için hayati önem taşıyan kritik ulusal altyapının her parçasına bağlı bütün sistemlerde."

Gıda üretimi ve depolama tesisleri, su hatları, pompa istasyonları, enerji iletim hatları, yakıt dağıtım sistemleri ve ulaştırma ağlarının potansiyel olarak savunmasız olduğunu dile getiren Shekerinska, bu altyapının barış döneminin yanı sıra kriz ve çatışma koşullarında da dayanıklı olması gerektiğini söyledi. Ardından özel sektöre şu çağrıyı yaptı:

"NATO’daki özel sektör ortaklarımıza mesajım şu: Biz yalnızca barış döneminde değil, kriz veya çatışma koşullarında faaliyet göstermeye hazırlanıyoruz. Sizin de aynısını yapmanıza ihtiyacımız var. Bir kriz çıkarsa ordularımızın ve hükümetlerimizin operasyonel ihtiyaçları değişecek ve hizmetlere yönelik talebimiz hızla artacak. Buna hazır olmalısınız."

Şirketlerin yalnızca hizmet sağlayıcılar değil, ortak güvenlik için vazgeçilmez stratejik ortaklar olduğuna işaret eden Shekerinska, artan hibrit saldırılar karşısında zaten hedef olduklarını, kriz veya çatışma halinde daha büyük hedef haline geleceklerini söyledi.

Üç teknoloji şirketiyle daha yakın ortaklık kararlaştırıldı

Kritik teknoloji sağlayıcılarıyla uzun vadeli stratejik ilişkiler kurulmasında son yıllarda ilerleme sağlandığını belirten Shekerinska, mayısta Estonya’da düzenlenen 2026 Uluslararası Siber Çatışma Konferansı’nda Microsoft, Palo Alto Networks ve ESET ile daha yakın ortaklıklar geliştirilmesinin kararlaştırıldığını hatırlattı. Bu ortaklıkların bilgi paylaşımını ve siber dayanıklılığı güçlendirecek faaliyetlerin koordinasyonunu destekleyeceğini söyledi.

Yapay zeka modellerinin her ay önemli ilerleme kaydettiği, otonom sistemlerin kendi kararlarını alabildiği ve stratejik rakiplerin alternatif sistemler geliştirmek için yarıştığı bir ortamda daha hızlı hareket edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Yapay zekada insan denetimi korunuyor

Yapay zekanın güvenlik açısından hem risk hem de fırsat sunduğunu söyleyen Shekerinska, bu teknolojinin sistemlerdeki açıkları bulup kullanmak için değerlendirilebildiğini, ancak aynı açıkların daha erken tespit edilmesinde ve kapatılmasında da kullanılabileceğini ifade etti.

Müttefiklerin İHA’ları tespit ve önleme ile denizaltı boru hatlarını izleme gibi alanlarda yapay zeka destekli sistemler geliştirdiğini ve kullanıma aldığını aktardı. NATO’nun yapay zekayı sorumlu biçimde kullanmaya önem verdiğini belirten Shekerinska, insan denetiminin her zaman korunduğunu, emniyet ve güvenliğe öncelik verildiğini söyledi.

NATO’nun asıl üstünlüğü birlik ve işbirliği

NATO’nun savunma kabiliyetlerinin her zaman teknolojiye dayandığı yorumunu yapan Shekerinska, İttifak’ın yeniliğe yatırım yaparak, yeni kabiliyetler geliştirerek ve bunları savunma personelinin kullanımına sunarak rekabet üstünlüğünü koruduğunu söyledi.

Bazı çift kullanımlı savunma teknolojilerinin dünyayı değiştirdiğini ve bunun örneğinin internet olduğunu dile getiren Shekerinska, İttifak’ın asıl üstünlüğünün tek bir teknolojiden kaynaklanmadığını, NATO’nun gücünün birlik, kararlılık ve transatlantik işbirliği kapasitesinde olduğunu belirtti.

ABD, Kanada ve Avrupa’nın bilimsel birikimlerini, kamu ve özel sektör yatırımlarını ve sanayi üretimini birleştirmesinin İttifak’a yenilik yarışında üstünlük sağladığını anlatan Shekerinska, etkinlikteki şirketlerin ve uzmanların bu kapasiteye katkı sunduğunu söyledi. Birlikte çalışarak NATO ülkelerinde yaşayan 1 milyar insanın güvenliğini gelecek yıllarda da sağlayabileceklerini sözlerine ekledi.