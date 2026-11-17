Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun başkentteki Güney ve Kuzey köprülerini hedef aldığını bildirdi.

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Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun Ukrayna'nın başkentine düzenlediği saldırıda Dinyeper Nehri üzerindeki Güney ve Kuzey olmak üzere 2 köprüyü hedef aldığını bildirdi.

Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya'nın bu gece başkente hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Kritik altyapı hasar gördü

Güney ve Kuzey köprülerinin isabet aldığını söyleyen Kliçko, saldırıda Kiev'deki kritik altyapının da hasar gördüğünü aktardı.

Kliçko, "Bazı bölgelerde su ve ısıtma hizmetlerinde kesintiler yaşanıyor." ifadesini kullandı.

Hava saldırıları sürüyor

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın yazılı açıklamasında, ülkenin farklı bölgelerine hava saldırılarının sürdüğü ifade edildi.

Kiev'de stratejik öneme sahip Güney ve Kuzey köprüleri daha önce de saldırıya uğramıştı.