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Polonya'da terör saldırısı hazırlığında bulundukları ve uluslararası bir neo-Nazi hareketiyle bağlantılı oldukları şüphesiyle gözaltına alınan 16 ve 17 yaşlarındaki üç gençten ikisi tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. 16 yaşındaki şüpheli ise ıslah evine sevk edildi.

Krakow saldırısının ardından operasyonlar yoğunlaştı

Bu ayın başlarında Krakow'un ana meydanında 6 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından güvenlik güçleri, muhtemel yeni saldırıların önlenmesine yönelik soruşturma ve operasyonlarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda terör saldırısı hazırlığında oldukları öne sürülen 16 ve 17 yaşlarındaki 3 genç gözaltına alındı.

Mahkeme, 17 yaşındaki iki şüphelinin tutuklu yargılanmasına karar verdi. 16 yaşındaki şüpheli ıslah evine gönderildi.

Polonya Özel Kuvvetler Bakanı Tomasz Siemoniak, yaptığı açıklamada şüphelilerin neo-Nazi hareketiyle bağlantıları bulunduğunu belirtti.

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Aramalarda kimyasal maddeler ele geçirildi

Yetkililer, özellikle 17 yaşındaki iki şüpheyle ilgili deliller üzerinde durdu. İki gencin, internet üzerinden mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla terör saldırısında kullanılmak üzere ev yapımı patlayıcılar, el yapımı ateşli silahlar ve piroteknik malzemeler hakkında bilgi alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

Şüphelilerden birinin kullandığı mekanlarda yapılan aramalarda ise patlayıcı üretiminde kullanılabilecek kimyasal maddeler ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor

Gdansk Bölge Savcılığı, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Savcılığın açıklamasına göre grubun faaliyetlerine karışan diğer kişilerin tespit edilmesi ve planlanan suçların kapsamının netleştirilmesi için çalışmalar devam ediyor.