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İngiliz bakandan Brexit itirafı: Anlaşmanın ekonomik faturası ağır oldu

16:47, 16/11/2026, Pazartesi
AA
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İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Brexit anlaşmasının ekonomiye beklenen faydayı sağlamadığını ve iyi bir anlaşma olmadığını söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, ülkesinin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ekonomik açıdan beklenen faydaları sağlamadığını belirterek mevcut Brexit anlaşmasının iyi bir anlaşma olmadığını söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit) ekonomik açıdan beklenen faydaları sağlamadığını söyledi. Miliband'a göre mevcut Brexit anlaşması iyi bir anlaşma değil.

Miliband, Sky News televizyonuna yaptığı açıklamada İngiltere'nin AB'den ayrılma kararını ve hükümetin Birlik ile ilişkileri geliştirmeye yönelik çalışmalarını değerlendirdi.

Ekonomi kötüleşti

İngiliz halkının Brexit'e çeşitli nedenlerle oy verdiğini, bunların başında ekonominin iyileştirilmesi beklentisinin geldiğini belirten Miliband, şu ifadeyi kullandı:

"Ancak bunu elde edemedik. Ekonomi kötüleşti ve kimse bu Brexit anlaşmasının iyi bir anlaşma olduğunu gerçekten düşünmüyor."

Daha önce AB'ye ihracat yapan her 7 işletmeden birinin ihracatı durdurduğunu dile getiren Miliband, tarım ve gıda ürünleri ihracatının da yüzde 20 azaldığını söyledi.

İngiltere Bütçe Sorumluluk Ofisi (OBR) ve diğer kuruluşların değerlendirmelerine işaret eden Bakan, Brexit'in ülke ekonomisinde yaklaşık 100 milyar sterlinlik kayba yol açtığını vurguladı.

Burnham'ın çabası savunuldu

Miliband, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın AB ile mevcut ilişkileri iyileştirme çabalarını savundu. Bakan, "Andy'nin söylediği şu, mevcut durum benim için yeterince iyi değil. Mevcut duruma meydan okuyacağım ve daha iyi bir anlaşma elde edeceğim." dedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 20 Kasım'da düzenlenecek İngiltere-AB Zirvesi'nde özellikle tarım, gıda ve enerji alanlarındaki bürokratik engellerin kaldırılmasını ve yaşam maliyetlerinin düşürülmesini hedeflediklerini belirtti.

Yeniden katılım sorusuna yanıt

İngiltere'nin AB'ye yeniden katılmasını destekleyip desteklemediği sorulan Miliband, "Bu konuda spekülasyon yapmayacağım. Kabine üyesiyim ve kendi görüşümü açıklamaya başlamayacağım." yanıtını verdi.

Miliband'a göre son 10 yılda başarısız olan yalnızca Brexit anlaşması değil. Avrupa'daki savaş ve küresel ticaret bloklarının güçlenmesiyle uluslararası koşulların da değiştiğini kaydeden Bakan, İngiltere'nin AB ile ilişkilerine yönelik seçeneklerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Başlıklar :ed milibandbrexitingiltere-ab zirvesiavrupa birliği
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İngiliz bakandan Brexit itirafı: Anlaşmanın ekonomik faturası ağır oldu
İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Brexit anlaşmasının ekonomiye beklenen faydayı sağlamadığını ve iyi bir anlaşma olmadığını söyledi.
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