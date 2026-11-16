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AB'nin Filistin temsilcisi Fiedler: İsrailli gaspçıların Batı Şeria'daki şiddeti durmalı

16:40, 16/11/2026, Pazartesi
AA
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AB'nin Filistin temsilcisi Andreas Fiedler, El Halil'deki Hirbet Ummulhayr köyünü ziyaret ederek işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırıların durdurulması ve faillerin hesap vermesi gerektiğini söyledi. İsrail ordusu ziyaret sırasında köyü kapalı askeri bölge ilan etti.

Avrupa Birliği'nin (AB) Filistin temsilcisi Andreas Fiedler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının durdurulması ve faillerin hesap vermesinin sağlanması gerektiğini söyledi.

Fiedler, AB heyetiyle birlikte Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin Mesafir Yatta bölgesinde yer alan Hirbet Ummulhayr köyünü ziyaret etti.

Köy kapalı askeri bölge ilan edildi

İsrail ordusu, ziyaret sırasında köyü kapalı askeri bölge ilan etti. Bunun üzerine AB heyeti ile heyete eşlik eden El Halil Valisi Halid Dudin bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

El Halil Valiliği, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarının arttığı bir dönemde, üst düzey bir AB heyetinin köyün koşullarını yerinde incelemek üzere gerçekleştireceği ziyareti takip etmeleri için basın mensuplarına çağrıda bulunmuştu.

Fiedler: İsrailli gaspçıların Batı Şeria'daki şiddeti durmalı

Fiedler, yaptığı açıklamada "İsrailli gaspçıların Batı Şeria'daki şiddeti durmalı." dedi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerine karışan İsraillileri hesap vermeye zorlaması gerektiğini vurgulayan Fiedler, AB'nin şiddet eylemlerine karışan bazı İsraillilere yaptırım uyguladığını hatırlattı. İsrail'in Batı Şeria'da kurduğu yerleşim birimlerinin ise "uluslararası hukuka göre yasa dışı" olduğunu söyledi.

AB'nin bölgedeki Filistinli topluluklara desteğini sürdüreceğini belirten Fiedler, "Bölge sakinlerinin daha iyi bir yaşam sürmesi için Filistinli toplulukları desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

El Halil'e ilk kez geldiğini ifade eden Fiedler, bölgedeki koşulları yerinde görmenin ve Filistinli toplulukların belediye başkanlarını dinlemenin önemine işaret etti.

Hirbet Ummulhayr'da saldırılar artıyor

İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Hirbet Ummulhayr'daki saldırıları giderek artıyor. Köyün çevresinde ve içinde kaçak yerleşim noktaları kurulurken Filistinlilerin evleri ve yapıları yıkılıyor, köy sakinleri saldırılara ve hareket kısıtlamalarına maruz kalıyor.

Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana sürdürülen soykırımla eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ve İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırıları da yoğunlaştı.

Filistin verilerine göre can kaybı

Filistin verilerine göre, Batı Şeria'daki saldırılarda 1220'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin 746 kişi yaralandı, 26 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Saldırılar kapsamında evler ve yapılar yıkılıyor, camiler ve araçlar ateşe veriliyor, tarım arazileri tahrip ediliyor, çiftçilerin arazilerine ulaşması engelleniyor ve Filistinliler yerlerinden ediliyor.

Filistinliler, İsrail'in bu saldırılarla Batı Şeria'yı resmen ilhak etmeye zemin hazırladığına ve bunun Birleşmiş Milletler kararlarında öngörülen Filistin devletinin kurulması imkanını ortadan kaldıracağına dikkati çekiyor.

Başlıklar :andreas fiedlerbatı şeriahirbet ummulhayravrupa birliği
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AB'nin Filistin temsilcisi Fiedler: İsrailli gaspçıların Batı Şeria'daki şiddeti durmalı
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