Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, İran destekli Husilerin 2 insansız hava aracıyla (İHA) Mekke ve başkent Riyad bölgelerine yönelik düzenlediği saldırının engellendiğini bildirdi.

Koalisyon Güçleri Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

İHA'lar tespit edilerek imha edildi

Maliki, "Terörist Husi milisleri tarafından gönderilen 2 İHA, Mekke ve Riyad bölgelerinde tespit edilerek imha edildi." ifadelerini kullandı.

Reklam Reklam

Olayda herhangi bir can kaybı, yaralanma veya maddi hasar meydana gelip gelmediğine dair bilgi paylaşılmadı.

Husiler Sana'yı Eylül 2014'te ele geçirdi

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri ele geçirmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu ise Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan füze ve İHA'larla hedef alınıyor

Ülkede hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.