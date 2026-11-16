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İran'da ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'ndan (NPT) çekilme tartışmaları yeniden alevlendi. Konu kamuoyunun gündemini de meşgul ediyor.

Tahran'da görüşlerini dile getiren bazı İranlılar ülkenin nükleer silah sahibi olması gerektiğini savunurken, bazıları bilimsel ve teknolojik gelişmenin önemini vurguluyor.

NPT'den çekilme çağrıları yeniden gündemde

Bazı çevreler, 13 Haziran 2025'te başlayan İsrail saldırılarının ve ABD'nin bu süreçte Natanz ve Fordo nükleer tesislerini hedef almasının ardından "NPT'den çekilme" çağrılarını gündeme getirmişti. Bu çağrılar, 28 Şubat 2026'da başlayan yeni saldırılarla tekrar tartışılmaya başlandı.

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İran liderini seçme yetkisine sahip Uzmanlar Meclisinin, "ABD ve İsrail'in tehditleri karşısında NPT'den çekilme ihtimalinin değerlendirilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla savunma doktrininin gözden geçirilmesi gerektiği" yönündeki açıklaması da tartışmaları alevlendirdi.

İranlı yetkililer, ülkenin NPT'den çekilmediği sürece anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine bağlı kalacağını belirtiyor. Kamuoyunda ise anlaşmadan ayrılma yönündeki görüşler dile getiriliyor.

Rızapur: Bizim de kesinlikle nükleer silahlarımız olmalı

AA muhabiri, Tahran halkına mikrofon uzatarak NPT'ye bağlılık ve İran'ın nükleer silah sahibi olup olmaması konusundaki görüşlerini sordu.

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Emekli olduğunu söyleyen Ahmed Rızapur, İran'ın nükleer alandaki çalışmalarını doğru şekilde yürüttüğünü kanıtlayabilmesi için NPT'de kalmasının önemli olduğunu ancak mevcut koşullarda ülkesinin de nükleer silah sahibi olması gerektiğini söyledi.

Nükleer silahların caydırıcılık işlevine değinen Rızapur, İsrail, Hindistan ve Pakistan'ı örnek göstererek, "Bizim de kesinlikle nükleer silahlarımız olmalı. Ne kadar güçlü olursak düşman bizden o kadar fazla korkar ve geri adım atar" dedi.

Avukat Kakavend çekilme hakkını hatırlattı

Avukat Hüseyin Kakavend, NPT'ye taraf ülkelerin hakkına işaret etti. Buna göre anlaşmanın konusuna giren olağanüstü olaylar ulusal çıkarlarını tehlikeye attığı kanaatine varan taraflar, üç ay önceden diğer tarafları ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini bilgilendirerek anlaşmadan çekilebiliyor. Kakavend, Kuzey Kore'nin bu gerekçeyle NPT'den ayrıldığını ve İran'ın da NPT'den çekilmesi gerektiğini belirtti.

İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in nükleer silah üretmenin ve kullanmanın haram olduğuna ilişkin fetvası bulunuyor. Kakavend, buna rağmen birçok ülkenin İran'a saygı göstermediğini ve uluslararası hukuka uymadığını öne sürdü.

İran'ın itibarını korumak ve caydırıcı bir güce sahip olmak için kesinlikle nükleer güç olması gerektiğini savunan Kakavend, şu ifadeleri kullandı:

"Müslüman ülkeler, Müslüman olmayan veya kendilerine düşman ülkelerin saldırılarının hedefi ve tehdidi altında. Bu nedenle, caydırıcı gücün ortaya konulması, karşı tarafın zor kullanmasını veya baskı uygulamasını engelleyebilir."

İbrahimi: İran'ın NPT'ye bağlı kalması için artık hiçbir neden yok

Tahran Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Mihrab İbrahimi ise ülkesinin NPT'ye bağlı kalmasının artık bir anlamı olmadığını dile getirerek, şunları söyledi:

"ABD ve müttefiklerinin uluslararası alanda İran için oluşturduğu yeni koşullar, özellikle ülkedeki bazı nükleer tesislere düzenlenen saldırılar ve aleyhinde başlatılan haksız savaş dikkate alındığında Tahran'ın NPT'ye bağlı kalması için artık hiçbir neden yok. Kesinlikle anlaşmadan çekilmeli ve onlara her zaman her şeyin aynı şekilde devam etmeyeceğini; dengelerin ve hesapların değişebileceğini göstermeli. İran'ın da sabrının bir sınırı var. Kesinlikle anlaşmadan çıkmalı ve askeri doktrinini değiştirmek konusunda daha ciddi kararlar almalı ki düşmanları kendilerine çeki düzen versin."

İbrahimi, İsrail, Hindistan ve Pakistan'ın nükleer silah sahibi olduğunu hatırlattı. Eski Cumhurbaşkanlarından Mahmud Ahmedinejad'ın, "Madem nükleer silah kötü siz neden sahipsiniz? Madem iyi, o halde biz neden sahip olmayalım" şeklindeki sözünü de anımsattı.

İran'ın devlet olarak nükleer silah kullanacak bir yapıda olmadığını ancak caydırıcılık açısından bu silahlara sahip olması gerektiğini söyleyen İbrahimi, "Bu silah belki de hiçbir zaman kullanılmayacak. Ancak caydırıcılık gücü son derece yüksek. İran'ın atacağı ilk adım NPT'den çekilmek ve nükleer ve askeri caydırıcılık alanında etkili adımlar atabileceğini göstermek" diye konuştu.

Caberi: Mesele bilimsel ve teknolojik güç

Keyvan Caberi isimli İranlı ise ülkenin olası tehditleri caydırabilecek düzeyde askeri donanıma sahip olması gerektiğini belirtti. Mevcut dönemde bilimsel ve teknolojik gücün önemini de vurguladı.

Caberi, "Şu anda küreselleşme aşamasındayız artık Soğuk Savaş döneminde değiliz. Herkesin güçlü olması gerekiyor" dedi.

İranlı yöneticilere seslenen Caberi, "Mesele bilimsel ve teknolojik güç. Eğer nükleer silah sahibi olmak istiyorsanız, önce ülkeden kaçırdığınız beyinleri geri getirin." çağrısında bulundu.

Bilimsel ve teknolojik gelişmenin önemini Japonya örneği üzerinden anlatan Caberi, şu ifadeleri kullandı:

"Japonlara, siz neden İranlılar gibi değilsiniz, neden 'ABD'ye ölüm' demiyorsunuz? Ülkeniz atom bombalarıyla yerle bir edildi diye sormuşlar. Japonlar bu soruya, ABD Büyükelçiliği'nde bir Panasonic telefonunun bulunması, ABD'ye ölüm sloganlarının yüz tanesinden daha etkili şeklinde yanıt veriyor. Yani mesele bilimsel ve teknolojik güç."