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Amerikan basınına göre, ABD ordusuna ait USS Theodore Roosevelt uçak gemisi birkaç gün içinde Orta Doğu'ya ulaşacak ve görevine başlayacak.

Bölgedeki uçak gemisi sayısı 3'e çıkacak

Roosevelt, bölgede bulunan diğer 2 Amerikan uçak gemisine katılacak. Bu sevkiyatla birlikte ABD'nin Orta Doğu'daki uçak gemisi sayısının 3'e çıkacağı belirtildi.

Resmi açıklama yapılmadı

Sevkiyata ilişkin ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) ya da ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) henüz resmi bir açıklama gelmedi.