İHH'dan Gazze için yeni filo hazırlığı: ‘Nisan ve mayısta büyük gemilerle Gazze’e doğru yola çıkacağız’

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Gazze için yeni bir deniz filosu hazırlığında olduklarını açıkladı. Nisan ve mayıs aylarında dünyanın farklı noktalarından küçük ve büyük gemilerle yola çıkmayı planladıklarını belirten Yıldırım, "Yine İsrail'i yalnızlaştıracağız. Siyonizmi dünyada yalnızlaştıracağız." dedi.