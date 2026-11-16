Bahreyn'de bir mahkeme, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı oldukları iddiasıyla 69 kişiyi terörizm suçundan yargılayıp 64 kişiye müebbet hapis cezası verdi.

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Bahreyn'de bir mahkeme, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı oldukları iddiasıyla terörizm suçlamasıyla 69 kişiyi suçlu buldu.

Mahkeme, bu kişilerden 64'ünü müebbet hapis cezasına çarptırdı.

5 Kişiye 15 yıl hapis verildi

Bahreyn Haklar ve Demokrasi Enstitüsü'nün (BIRD) açıklamasına göre, müebbet hapis cezalarının yanı sıra 5 kişiye ise 15 yıl hapis cezası verildi.

Savcılık, örgüt kurmaktan suçlu bulunduklarını bildirdi

Bahreyn Kamu Savcılığı, sanıkların İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı bir terör örgütü kurmaktan ve işletmekten suçlu bulunduğunu bildirdi.

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Dava, 60'ı Şii din adamı olan 69 sanığı kapsıyordu. Sanıklar, ülkenin anayasal düzenini baltalamaya ve İran'ın ideolojisini yaymaya çalışmakla suçlanıyordu.