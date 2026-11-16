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AB Komisyonu Başsözcüsü Paula Pinho, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya-Ukrayna barış müzakerelerine ev sahipliği yapmaya ve görüşmelerin çok taraflı formatta sürdürülmesine hazır olduğunu bildirdi.

Pinho, günlük basın toplantısında gazetecilerin Rusya-Ukrayna barış müzakerelerine ilişkin sorularını yanıtladı.

Avrupa'yı ortak ekip temsil edecek

Müzakerelerde Avrupa'yı AB Konseyi ve AB Komisyonu ile Almanya, Fransa, Polonya, İtalya ve İngiltere'nin yer aldığı "E5 grubundan" oluşan ekibin temsil edeceğini belirten Pinho, AB'nin daha önce Ukrayna ve ABD'li ortaklarla toplantılara ev sahipliği yaptığını söyledi.

Rusya'nın katılımı sorusuna yanıt

Müzakerelerin AB'nin ev sahipliğinde gerçekleşmesi halinde Rusya'nın katılımına nasıl yaklaşacaklarının sorulması üzerine Pinho, şu yanıtı verdi:

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"Daha önce yaptığımız gibi, görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazırız. Daha önce de belirttiğimiz gibi, görüşmelerin çok taraflı bir formatta sürdürülmesine hazırız."

Toplantı yeri henüz belirlenmedi

Toplantı yerinin henüz belirlenmediğine işaret eden Pinho, "Henüz o aşamaya gelmedik. Çok taraflı düzeyde müzakerelere katılmaya kesinlikle hazırız." dedi.