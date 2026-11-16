İtalya’nın Milano kentindeki Volta Fen Lisesi’nde öğrenciler, okul girişini kapatarak işgal eylemi başlattı. Eylemin amacı, okul binasının fiziki koşullarındaki kötüleşmeyi, lise bitirme sınavına yönelik reformları ve eğitim bütçesindeki kesintileri protesto etmek.
İşgal kararı öğrenci toplantısında alındı
Okulda düzenlenen öğrenci toplantısında işgal kararı alındı. Ardından öğrenciler pankartlar açtı.
Pankartlarda, eğitim harcamalarının azaltılmasına ve yeniden silahlanma kapsamında askeri harcamaların artırılmasına tepki gösterildi.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.