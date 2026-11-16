Polonya’da güvenlik alarmı: Saldırı hazırlığı şüphesiyle iki kişi tutuklandı

Polonya'da uluslararası bir neo-Nazi hareketiyle bağlantılı oldukları ve terör saldırısı hazırlığında bulundukları şüphesiyle gözaltına alınan 16 ve 17 yaşlarındaki üç gençten ikisi tutuklandı. 16 yaşındaki şüpheli ise ıslah evine gönderildi.