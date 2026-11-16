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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Avrupa'ya bağlantısallık mesajı: Türkiye güçlü ortak olacak

21:06, 16/11/2026, Pazartesi
AA
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Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'deki Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı'nın ardından Türkiye'nin bağlantısallık projelerindeki rolünü vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de düzenlenen İkinci Bakanlar Toplantısı'nda Türkiye'nin uluslararası bağlantısallık projelerindeki rolüne dikkat çekti. Orta Koridor, Kalkınma Yolu ve Üç Deniz Girişimi gibi projelerin eş güdüm içinde ilerletilmesinin önemini vurgulayan Fidan, Türkiye'nin somut ve uzun vadeli projelerde güçlü ve güvenilir bir ortak olmayı sürdüreceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de düzenlenen Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı'nın ardından NSosyal hesabından paylaşım yaptı. Fidan, Türkiye'nin bağlantısallık alanındaki projelerin hayata geçirilmesinde güçlü ve güvenilir bir ortak olmayı sürdüreceğinin altını çizdi.

Fidan, toplantıya Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de katıldı.

Temsilciler Brüksel'de bir araya geldi

Fidan, Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı'nın AB üyesi ülkeler ile Karadeniz, Güney Kafkasya ve Orta Asya ülkelerinden temsilcileri bir araya getirdiğini söyledi.

Karadeniz'de güvenlik ve Montrö vurgusu

Fidan, "Oturumlarda ve ikili görüşmelerimizde, Orta Koridor, Kalkınma Yolu, Üç Deniz Girişimi ve Küresel Geçit başta olmak üzere farklı bağlantısallık projelerinin eş güdüm içinde ilerletilmesinin uluslararası istikrar ve refah açısından taşıdığı öneme değindik." ifadesini kullandı.

Karadeniz'de güvenliğin sağlanmasında bölgesel sahiplenme anlayışının ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin vazgeçilmez bir role sahip olduğunu da vurguladıklarını dile getirdi.

Türkiye ile AB'nin ortak menfaati

Türkiye ile AB ülkelerinin birbirini tamamlayan kapasite ve deneyimlerini ortak bir stratejik perspektifle bir araya getirmesinin ekonomik ilişkilere yeni bir ivme kazandıracağını söyleyen Fidan, bunun her iki tarafın menfaatine olacağını kaydetti.

Fidan, "Türkiye, bağlantısallık alanında somut ve uzun vadeli projelerin hayata geçirilmesinde güçlü ve güvenilir bir ortak olmayı sürdürecektir." dedi.


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Başlıklar :hakan fidanbağlantısallıkbrükselab dış ilişkiler konseyi
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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Avrupa'ya bağlantısallık mesajı: Türkiye güçlü ortak olacak
Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'deki Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı'nın ardından Türkiye'nin bağlantısallık projelerindeki rolünü vurguladı.
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