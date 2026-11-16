Dışişleri Bakanı Fidan Brüksel'de Maltalı mevkidaşı Fearne ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı marjında Brüksel’de Malta Dışişleri ve Avrupa Bakanı Chris Fearne ile görüştü.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı marjında Brüksel’de Malta Dışişleri ve Avrupa Bakanı Chris Fearne ile görüştü.
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