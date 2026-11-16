Bakan Kurum'dan COP31'de net mesaj: Gerçek sınav başlıyor

Türkiye'nin dönem başkanlığındaki vizyonunu "diyalog, uzlaşı ve aksiyon" temelleri üzerine inşa ettiklerini belirten Bakan Kurum, ülkeler arası adil yük paylaşımının ve finansman desteğinin önemine dikkat çekti. 6 Şubat depremlerinin ardından kazanılan dirençli şehirleşme tecrübesi ile Türkiye'nin yenilenebilir enerjide ulaştığı yüzde 63'lük paya vurgu yapan Kurum, iklim hedeflerinin artık somut projelere ve yasal düzenlemelere dönüşmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bakan Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Başkanlığımızı 3 temel üzerine kurduk; diyalog, uzlaştı, aksiyon. Ülkelerin imkanı aynı ölçüde değil. Farklılıkları yok sayarak ortak bir gelecek kuramayız.

"HEDEFLERİN SONUÇLARA DÖNÜŞMESİNİ İSTİYORUZ"

Ülkelerin kalkınma haklarını koruyan, finansman ihtiyacını, ihtiyacın bulunduğu noktaya ulaştıran, dönüşümün yükünü hakkaniyetle paylaşan bir sistem kurmamız gerekiyor. Biz uygulama COP'u derken bunu kastediyoruz. Antalya'da konuşulanların konferans salonlarında bu odalarda kalmasını istemiyoruz. Hedeflerin projeye, finansmana, mevzuata ve insanların hayatında görülebilen sonuçlara dönüşmesini istiyoruz.

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6 ŞUBAT DEPREMLERİ

Türkiye 6 Şubat depremlerini yaşadı ve 'Asrın Felaketi' dediğimiz depremde 11 ilimiz 14 milyon vatandaşımız etkilendi. 108 bin kilometrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Birçok Avrupa ülkesinden büyük. Ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin bütün kurumları deprem bölgesinde iki yıl gibi kısa bir sürede dört yüz elli beş bin konut köy evi ve iş yerini tamamladı. Bu süreç bize şehirlerin nasıl ele alınması gerektiğine dair çok büyük bir tecrübe kazandırdı.

"GERÇEK SINAV BAŞLIYOR"

Antalya'dan ayrıldıktan sonra bu konferansın gerçek sınavı başlayacak. Bir parlamenterin önüne bir süre sonra bir enerji kanunu gelecek. Bir bütçe cetvelinde dirençli şehirler için ayrılan kaynak görüşülecek.

Meclisimizin kurulduğu hukuki zemini sahadaki uygulamayla güçlendiriyoruz. Enerjide büyük bir dönüşüm yürütüyoruz. Yenilenebilir kaynakların elektrik kurulu gücümüz içindeki payı yüzde 63 seviyesine ulaştı.

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