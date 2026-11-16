CHP'de Kurultay sonrası liste tartışması: Özgür Özel yol arkadaşlarına yer vermedi

CHP'nin 1. Olağan Kurultayı'nda gerçekleştirilen Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri, parti içerisinde dikkat çeken gelişmelere sahne oldu.
Kurultay sürecinde PM üye sayısına ilişkin de değişikliğe gidildi. Tüzük değişikliğiyle 80'den 150'ye çıkarılan üye sayısı, liste hazırlıkları sırasında yaşanan gelişmelerin ardından Özgür Özel'in yetkisini kullanmasıyla 160'a yükseltildi.
ÖZEL'İN LİSTESİNDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER YOK
Blok liste yöntemiyle gerçekleştirilen seçimlerde, Özgür Özel'in tercihleri öne çıktı. Daha önce siyasi çalışmalarında birlikte hareket ettiği bazı tanınmış isimlerin yeni Parti Meclisi listesinde bulunmaması dikkat çekti.
Tekin Bingöl, Murat Emir, Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Asu Kaya ve Bülent Tezcan, listede yer almayan isimler arasında gösterildi.
Kurultayda ortaya çıkan tablo, CHP'nin yeni dönem yönetim yapılanmasına ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.
Parti Meclisi ve YDK seçimlerinin ardından gözler, yeni dönemde parti yönetiminin nasıl şekilleneceğine çevrildi.
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