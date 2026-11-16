CHP'de Kurultay sonrası liste tartışması: Özgür Özel yol arkadaşlarına yer vermedi

En güvenilir müttefik Türkiye

ABD’yi İran ile savaşa sürükleyen İsrail, Ortadoğu’da hiç beklemediği bir denklemle karşı karşıya kaldı. ABD’nin askeri varlığına rağmen ‘savunmasız’ kalan birçok bölge ülkesi Türkiye ile savunma ve güvenlik ittifakları kurmaya başladı. İsrail medyasına göre bunun nedeni ‘Türkiye’nin caydırıcı’ bir ortak olması.