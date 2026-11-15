Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ilanının 43. yıl dönümü nedeniyle NSosyal hesabından paylaşımda bulundu. Dışişleri Bakanlığı da KKTC'nin kuruluşunun 43. yıl dönümünü aynı platformdan kutladı.
Türkiye kararlılıkla çalışmaya devam edecek
Duran, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin, bağımsızlık iradesinin simgesi olan KKTC'nin ilanının yıl dönümünü kutlayarak şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklarının, egemen eşitliğinin ve güvenliğinin korunması için kararlılıkla çalışmaya devam edecektir."
Duran, mücadelenin kahramanlarını da andı. İletişim Başkanı, "Başta KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük olmak üzere, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
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