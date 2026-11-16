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COP31’de çevre gündemi atık mesaisiyle öne çıktı: 5 günde 100 ton çöp toplandı

09:12, 16/11/2026, Pazartesi
IHA
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Antalya'daki COP31 alanında ilk 5 günde yaklaşık 100 ton atık toplandı, atıkların yüzde 80'i geri dönüşüme gönderildi.

Antalya’da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi’nin bin 100 dönümlük alanında sıfır atık yönetimi uygulanıyor. Mavi ve Yeşil Bölge’de ilk 5 günde yaklaşık 100 ton atık toplanırken, atıkların yüzde 80’i geri dönüşüm atığı olarak ayrıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi’nde sıfır atık yönetimi uygulanıyor. Zirvenin yapıldığı bin 100 dönümlük alanda toplanan katı ve organik atıklar, geri dönüşüm merkezlerinde işlenerek ekonomiye kazandırılıyor.

İç ve dış mekanlarda metal, plastik, kağıt ve organik atıklar için üzerinde uyarı yazıları bulunan 600 adet kumbara atık ünitesi yer alıyor. COP31’in yapıldığı Mavi ve Yeşil Bölge’de yalnızca ilk 5 günlük süreçte yaklaşık 100 ton atık toplandı. Bu atığın yüzde 80’i geri dönüşüm atığı, yüzde 20’si ise diğer atık olarak ayrıldı.

İlk kez bir COP alanında sıfır atık uygulaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personel Daire Başkanı ve COP31 Mekan İşleri Sorumlusu Mahmut Erdaş, uygulamanın diğer COP’lardan farkını anlattı. Erdaş, "Bizi diğer COP’lardan ayıran en büyük özellik, ilk defa sıfır atık uygulamasının bir COP alanı içerisinde yapılması. Bu bizim için bir ilk oluyor" dedi.

Mavi Bölge ile Yeşil Bölge’de atık getirme merkezleri bulunuyor. Bu merkezlerde kompost üniteleri ile mutfaklardan çıkan, küvetlerde kalan atık yemeklerin gıda israfını önlemek amacıyla kullanılan hayvan kompost mama üniteleri yer alıyor. Erdaş, "Burada bizim Mavi Bölge’de ve Yeşil Bölge’de toplam 600 adet iç mekan ve dış mekan atık ünitelerimiz, kumbaralarımız mevcut. Yine atık getirme merkezlerimizde ise 770 litre kapasiteye sahip atık konteynerlerimiz ve muhafazalarımız mevcut" diye konuştu.

Cam, plastik, metal, kağıt, kompozit ve organik atıklar kaynağında ayrıştırılıyor. Alandaki atık merkezinde işlem gören bu atıklar geri dönüşüm firmalarına gönderilirken, evsel atıklar belediye bertaraf tesislerine taşınıyor. Alandaki restoranlarda kullanılan yağlar da toplanarak lisanslı geri dönüşüm merkezine veriliyor. Yağlar biyodizele dönüştürülüyor ve alan içindeki jeneratörlerde yakıt olarak kullanılıyor.

Erdaş, "Atık yağlarımız yine lisanslı firmamız tarafından toplanmakta ve şu an alan içerisindeki enerji ihtiyacımız biyodizel yakıtlı jeneratörler tarafından karşılanmakta. Buradaki lisanslı firma tarafından alınıp biyodizel yakıta çevrilerek alan içerisinde de yine yakıt olarak kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

COP31 alanı sıfır atık belgesi almaya hak kazandı

Sayısal verileri paylaşan Erdaş, "Bugüne kadar 100 tona yakın atık toplandı. Yüzde 80’i sıfır atık kapsamında ilgili geri dönüşüm firmalarına gönderildi, yüzde 20’lik kısmı da belediyelerin bertaraf tesislerine gönderildi" dedi.

Katı atık yönetimine olumlu tepkiler geldiğini belirten Erdaş, şöyle devam etti: "İnsanları heyecanlandırıyor ve tüm dünya üzerinde bir farkındalık oluşturdu. Şu an 196 ülkeden gelen ziyaretçilerimiz var, gençlerimiz var, çocuklarımız var. Bizim temel amacımız, burada bu farkındalığı oluşturmak ve bir sonraki COP’a da miras olarak aktarmak. COP31 organizasyonu başlamadan önce alanda yürütmüş olduğumuz faaliyetler kapsamında yine COP31 alanına sıfır atık belgesini almaya hak kazandık. Bu da bizim için onur verici bir durum"

Çöpler elektrikli araçlarla toplanıyor

İç ve dış mekanlardaki atıkları, Mavi ve Yeşil bölgelerin kapanmasından sonra temizlik ekipleri toplıyor. Bu çalışma gece 22.00 ile 06.00 saatleri arasında özel elektrikli araçlarla yürütülüyor. Toplanan organik atıklar kompost gübre ve sokak hayvanlarına mama olarak işleniyor.

İlk 5 günlük süreçte toplam 1,5 ton organik ürün elde edildi. Reaktör kazanı içinde yer alan ısıtıcı sistemler sayesinde herhangi bir bakteri veya enzim kullanılmadan kompost üretiliyor. Tüketilen gıdalardan kalan yemek atıkları da işlenerek hayvanlar için mamaya dönüştürülüyor.

COP31 Katı Atık Merkez görevlisi Efe Öztürkan sistemi şöyle tanıttı: "COP31 alanından elde edilen atıkları burada biz gübre haline getiriyoruz. Burada çok aşamalı işlemlerden geçiyorlar ve bu işlemlerin sonucunda, özellikle tarım arazilerine ve ağaçlara olmak üzere dağıtıma götürüyoruz. Organik atıklar ayrıca sokak hayvanları için kedi köpek maması haline getiriliyor."

Ziyaretçiler ve restoran şefi uygulamayı anlattı

Katı atık ayrıştırması, alana gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerden övgü aldı. COP31’e gözlemci statüsüyle İngiltere’den gelen Elizabeth Anne Girling, "Sıfır atığa ulaşmak son derece önemli. Atıkların ayrıştırılması gerçekten çok önemli. Bence buradaki kutuların üzerindeki etiketleme son derece net" dedi.

Üniversite öğrencisi Eylül Turan ise, "Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı iklim zirvesinde böyle bir uygulama olması çok güzel. Hem böylelikle atıkların ayrıştırılması, insanlarda farkındalık oluşturması, aynı zamanda da bunların hayvanlar için dönüştürülmesi ya da bitkiler için gübre olarak kullanılması gerçekten çok önemli" yorumunu yaptı.

Mavi Bölge’deki bir restoranın şefi Aryen Mede, mutfaklarında günde 18 litre yağ kullandıklarını söyledi. Günün sonunda atık yağı alan yönetimine teslim ettiklerini belirten Mede, şu bilgiyi verdi: "Bu yağlar da buradaki alanda biyodizele dönüştürülüp jeneratörlerde enerji olarak kullanılıyor. Totalde tüm restoran gruplarıyla beraber, Yeşil ve Mavi bölgelerdeki 120’ye yakın işletmenin tüm atık yağları, etkinlik sonrasında toparlanıp gün içerisinde bizim birleştirdiğimiz ve biriktirdiğimiz bidonlarda muhafaza ediyoruz. Daha sonra bunlar toplanıp lisanslı firma tarafından biyodizele dönüştürülüyor. Bu da mevcut alanda bize enerji olarak geri dönüyor"

Başlıklar :cop31sıfır atıkantalya
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COP31’de çevre gündemi atık mesaisiyle öne çıktı: 5 günde 100 ton çöp toplandı
Antalya'daki COP31 alanında ilk 5 günde yaklaşık 100 ton atık toplandı, atıkların yüzde 80'i geri dönüşüme gönderildi.
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