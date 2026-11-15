COP31'de 2 bin 700 gönüllü görev başında

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi için Türkiye'de 81 ilden ve 154 ülkeden yapılan 45 binden fazla başvuru arasından seçilen 2 bin 700 gönüllü genç COP31 Alanı'nda görev yapıyor. Gençler delegasyonlara tercümanlık yapmaya kadar pek çok işi üstleniyor. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gönüllülere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Dilleri, ülkeleri, hikayeleri farklı; iklim için verdikleri mücadele ortak. 154 ülkeden 2 bin 700 gönüllü gencimizin, COP31'in her köşesinde enerjisi var" dedi.