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Kamu personelinin izni bir gün uzatıldı

16:17, 12/11/2026, Perşembe
IHA
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COP31 Liderler Zirvesi kapsamındaki trafik ve güvenlik tedbirleri doğrultusunda yeni bir karara imza atıldı.

Antalya Valiliği, kentte devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) yoğunluğu nedeniyle 7 ilçedeki kamu personelinin idari izninin 1 gün daha uzatıldığını duyurdu. Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Manavgat ve Serik ilçelerinde görev yapan kamu çalışanları 13 Kasım 2026 Cuma günü de idari izinli sayılacak.

Antalya Valiliği, kentte düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) nedeniyle 7 ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin idari izinleri 1 gün uzatıldı.

Antalya Valiliği tarafından önceki gün yapılan açıklamada Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) nedeniyle 7 ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin 11-12 Kasım’da idari izinli sayılacağını açıklanmıştı. Valilik tarafından bugün yapılan açıklama ile birlikte Antalya’da düzenlenen COP31 Konferansı nedeniyle yaşanan yoğunluğun devam etmesi ve zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarının ülkemizden ayrılışlarının düzenli, güvenli ve aksamadan gerçekleştirilebilmesi amacıyla kamu personeline yönelik idari izin süresinin bir gün uzatıldığı açıklandı.

Kamu personeli yarında idari izinli

Açıklamaya göre Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Manavgat ve Serik ilçelerinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, 13 Kasım 2026 Cuma (Yarın) günü de idari izinli sayılacak. Adli ve askerî kuruluşlar bu uygulamanın dışında tutulurken, kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla COP31 organizasyonunda görevlendirilen personel ile kritik görev ve acil hizmetlerde çalışan personel görevlerinin başında bulunacak. Kurumlar açık tutulacak ve zorunlu hizmetler için nöbetçi personel görevlendirilecektir. Valilik tarafından yapılan açıklamada ayrıca vatandaşların kamu hizmetlerinden yararlanırken herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm tedbirler alındığı belirtilirken, özel sektör kuruluşları ve işverenlere de çalışma düzenlerini esnek ve uzaktan çalışma imkânlarıyla planlamaları tavsiye edildi.


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Başlıklar :antalyamuratpaşakonyaaltıkepezmanavgatserikdöşemealtıaksucop31antalya valiliği
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Kamu personelinin izni bir gün uzatıldı
COP31 Liderler Zirvesi kapsamındaki trafik ve güvenlik tedbirleri doğrultusunda yeni bir karara imza atıldı.
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