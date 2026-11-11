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Nükleer enerjinin geleceği Antalya'da konuşulacak

Oğuzhan Ürüşan 17:40, 11/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Platform, nükleer enerji yatırımlarında ortak iş modellerinin geliştirilmesini ve yeni projelerin desteklenmesini amaçlıyor.

Dünya liderlerini COP31 iklim zirvesinde buluşturan Antalya, aynı zamanda küresel nükleer enerji sektörünün temsilcilerini de ağırlayacak. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından 12-13 Kasım'da düzenlenecek World Atomic Days etkinliğinde, nükleer enerjinin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolü, yeni reaktör teknolojileri, yerli sanayiye sağlanacak fırsatlar ve uluslararası iş birlikleri ele alınacak.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'e ev sahipliği yapan Antalya'da, aynı zamanda nükleer enerjinin geleceğine yönelik uluslararası bir buluşmaya da ev sahipliği yapacak. World Atomic Days (Dünya Nükleer Günleri), 12-13 Kasım'da Nirvana Cosmopolitan Otel'de yapılacak. Rosatom'un organizasyonunda, BRICS Nükleer Platformunun desteğiyle gerçekleştirilecek konferansın ana teması "İnsanlar ve Gezegen için Nükleer Enerji" olacak. Etkinlikte, nükleer enerjinin karbon salımını azaltmadaki rolü, yeni teknolojiler ve ülkeler arasındaki yatırım fırsatları değerlendirilecek.

GENÇLER VE KADINLAR İÇİN ÖZEL PROGRAM

Konferansın ilk günü gençlere ayrılacak. "Yetenekler için Nükleer Enerji: Liderlik, Gelişim, İlham" başlıklı programda, iklim değişikliğiyle mücadelede ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağı ele alınacak. BRICS Nükleer Platformu iş birliğiyle düzenlenecek oturumda, yüksek teknoloji alanındaki eğitim modelleri görüşülecek. Genç liderler, nükleer enerji alanında geliştirdikleri iklim odaklı projeleri tanıtacak. Kadınların nükleer enerji sektöründeki liderliğine yönelik özel bir panel de gerçekleştirilecek.

YERLİ SANAYİYE YENİ FIRSATLAR

Konferansın 13 Kasım'daki ikinci gününde nükleer enerji yatırımları ve yeni teknolojiler öne çıkacak. Nükleer enerjiye yeni yönelen ülkelerin düzenleyici kurumları bir araya gelecek. Nükleer güç santrallerinin inşasında yerel sanayinin üstlenebileceği roller değerlendirilecek. Ayrıca küçük modüler reaktörlerin enerji piyasasındaki geleceği tartışılacak. Geleneksel nükleer santrallere göre daha küçük ölçekli tasarlanan bu sistemlerin enerji üretiminde nasıl bir dönüşüm sağlayabileceği ele alınacak. Aynı gün BRICS Nükleer Platformunun yıllık konferansı da yapılacak.

ROSATOM YÖNETİMİ COP31'DE

Rosatom, COP31 kapsamında Rusya Federasyonu ve ortak ülkelerin pavilyonlarında düzenlenecek oturumlara da katılacak. Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev'in, Rusya Devlet Başkanı'nın İklim ve Su Kaynakları Konularından Sorumlu Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriyev ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reshetnikov ile birlikte "Geleceği Şekillendirmek: Gıda Sistemleri İçin İklim Çözümleri" başlıklı etkinlikte yer alması bekleniyor. Likhachev, "Enerji Günü" açılışına bir video mesaj hazırladı. Bu mesaj katılımcılarla paylaşılacak.

ARKTİK'TEN ENERJİ GÜVENLİĞİNE

COP31 programında Rosatom yöneticileri farklı alanlarda sunumlar yapacak. Genel Müdür Yardımcısı Tatyana Terentyeva, yeşil eğitim ve gençlerin yeni ekonomideki istihdam fırsatlarını anlatacak. Arktik Direktörlüğünden Azamat Khochuev, Kuzey Deniz Yolu ve Arktik bölgesindeki iş birliği modellerini değerlendirecek. Sürdürülebilir Kalkınma Direktörü Polina Lion, iklim değişikliği karşısında altyapı yatırımları ve finansman çözümlerini ele alacak. Enerji Politikası Departmanı Direktörü Marina Kiseleva ise ülkelerin enerji güvenliği ve düşük karbonlu kalkınma hedeflerinde enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesinin önemine değinecek.

BRICS ÜLKELERİNDE ORTAK İSTİHDAM HEDEFİ

Rosatom, COP31 kapsamında BRICS ülkelerinin enerji dönüşümünde ihtiyaç duyduğu iş gücüne yönelik özel bir oturum da düzenleyecek. Programda, BRICS Nükleer Enerji Platformunun insan kaynakları araştırmasının sonuçları açıklanacak. Nükleer enerji alanında uzman yetiştirilmesi, mesleki becerilerin geliştirilmesi ve ülkeler arasında bilgi paylaşımının artırılması ele alınacak. Ekim 2024'te Moskova'da kurulan platformda Rusya, Çin, Güney Afrika, İran, Brezilya, Bolivya, Etiyopya ve Mısır'dan kurumlar bulunuyor. Platform, nükleer enerji yatırımlarında ortak iş modellerinin geliştirilmesini ve yeni projelerin desteklenmesini amaçlıyor.


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Başlıklar :antalyaCOP31Rosatom
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Nükleer enerjinin geleceği Antalya'da konuşulacak
Platform, nükleer enerji yatırımlarında ortak iş modellerinin geliştirilmesini ve yeni projelerin desteklenmesini amaçlıyor.
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